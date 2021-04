Paradoxe hongrois: le pays le plus endeuillé au monde par la Covid a rouvert ses terrasses

Samedi, des terrasses ont été prises d’assaut le long du Danube ou dans le quartier juif, connu pour ses rues bordées de bars et de "kerts", ces cafés-jardins installés dans des cours d’immeubles. Dans d’autres villes comme Pecs, ce samedi soir de réouverture a aussi vu des foules sur les places et les terrasses.

Avec son mari et ses deux enfants, Emese savoure une liberté retrouvée : "On a pris des hamburgers. Quel plaisir de pouvoir enfin enlever le masque ! Il n’y a pas trop de monde, donc c’est sans risque".

Bien que le nombre de personnes hospitalisées et contaminées diminue un peu, la réouverture des terrasses inquiète l’opposition et les médecins.

Lundi dernier, les écoliers du primaire avaient déjà pu reprendre le chemin des classes. Les commerces non-essentiels ont aussi rouvert et le couvre-feu, en vigueur dès 20 heures depuis le mois de novembre, a été retardé à 23 heures. Ce week-end, c'étaient au tour des cafetiers et restaurateurs de reprendre leur activité, en terrasse , et au soleil.

Mais avec 200 morts par jour, et 269 morts pour 100.000 personnes au total, ce pays grand comme la Belgique a aussi le taux de mortalité le plus élevé au monde, en pourcentage de la population, suivi par la République tchèque.

En Hongrie, les cafés et restaurants ont rouvert leurs terrasses ce samedi 24 avril. Le Premier ministre Viktor Orban avait annoncé que l’ouverture aurait lieu dès que 3 millions et demi de Hongrois seraient vaccinés avec une première dose. C’est fait. 36% de la population a reçu une première injection. La Hongrie est le deuxième pays d’Europe où l’on vaccine le plus. Elle est le seul membre de l’Union à utiliser les produits russe Spoutnik et chinois Sinopharm même si ceux-ci n’ont pas encore reçu le feu vert du régulateur européen.

Inquiétude du monde médical

Pourtant certains experts tirent la sonnette d’alarme. Car la Hongrie a le plus fort taux de mortalité au monde. Ancien directeur de la santé, Ferenc Falus craint une quatrième vague : "Le pays ne fait pas assez de tests. Et plus de 10% sont positifs ! Pour rouvrir les terrasses en toute sécurité, il faudrait qu’on ait entre 3 et 5% de tests positifs."

Mais Viktor Orban reste optimiste. Il y aura bientôt 4 millions de Hongrois vaccinés avec une première dose. Les restaurants pourront alors accueillir les clients à l’intérieur, a annoncé le Premier ministre.

Suivront aussi les hôtels, théâtres, cinémas, salles de gyms, bains publics, dès que ce chiffre de 4 millions sera atteint, a priori en milieu de la semaine prochaine. Il faudra cependant présenter un "certificat d’immunité" qui pose déjà problème car des personnes vaccinées à l’étranger, par exemple en Croatie, se le sont vu refuser. Cela pourrait aussi être un obstacle au redémarrage du tourisme en Hongrie.

Restart Hungary

Cet engouement à rouvrir est lié à plusieurs facteurs.

Viktor Orban met en avant des contaminations et décès en déclin sur la semaine écoulée et veut rouvrir au plus vite l’économie, avant des élections législatives au printemps 2022 et surtout avant la tenue de l’Euro de foot 2020 reporté à cette année au mois de juin. Budapest accueille notamment les rencontres de l’équipe nationale hongroise. La passion du Premier ministre hongrois pour le ballon rond fait partie de sa communication politique et il compte bien profiter de l’engouement pour le football et des éventuels succès du 11 hongrois pour asseoir sa popularité. La Hongrie est le seul pays où les matches de l’Euro pourront se tenir dans des stades entièrement pleins. Les autres villes participantes offrent des jauges maximales de 50% ou moins en raison de la situation sanitaire.

Le gouvernement a par ailleurs soumis cette semaine au Parlement une loi pour étendre jusqu’en septembre l’état d’urgence actuel, qui lui permet de diriger le pays par décrets.