Paracétamol plutôt qu'Ibuprofène pour les symptômes du Covid-19

Pas d'étude établissant un lien

Selon nos informations prises en Belgique, auprès d'une source médicale spécialisée, il n'existe pour le moment aucune étude suggérant un lien entre consommation d'anti-inflammatoires et forme sévère de COVID19. Néanmoins, vu que l'insuffisance rénale est une complication fréquente du COVID19, les spécialistes recommandent de ne pas administrer d'anti-inflammatoires non stéroïdiens en cas de suspicion ou COVID19 confirmé.

L'Agence fédérale des médicaments et des produits de la santé (AFPMS) vient de rendre son avis sur la question : elle ne dispose pas non plus de données cliniques publiées sur l’impact potentiel de la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et de corticostéroïdes sur le COVID-19. Mais elle rappelle qu'il est cependant connu que ces molécules peuvent provoquer des complications infectieuses graves. En conséquence, le paracétamol, aux doses habituelles, est le premier choix pour traiter la douleur et la fièvre grâce à son profil de sécurité plus favorable. Les patients recevant un traitement chronique avec certains anti-inflammatoires (AINS) et/ou corticostéroïdes ne doivent pas interrompre ou arrêter leur traitement sans avis médical.