"Papa Hédi", documentaire sur les contradictions intimes du Sinatra tunisien

Lorsque Claire Belhassine a demandé au chauffeur de taxi s'il connaissait l'interprète de la chanson en arabe qui passait à la radio, elle ne s'attendait pas à la réponse: il s'agissait de son grand-père, Hédi Jouini, un monument de la chanson tunisienne.

Élevée en Angleterre, Claire Belhassine découvre alors que son grand-père a marqué six décennies tunisiennes avec 1.070 chansons, 56 opérettes et 900 mélodies, et que ses airs nostalgiques interprétés d'une voix chaude lui ont valu le surnom de "Franck Sinatra tunisien".

Compositeur, joueur d'oud et chanteur populaire, Hédi Jouini est décédé en 1990 à l'âge de 81 ans.

Ses tubes, "Taht il yasmina fi ellil" (Sous le jasmin la nuit), "Hobi yetbadal ytjadad" (Mon amour change et se renouvelle) ou encore "Samra" (Brunette), sont fredonnés en toute occasion en Tunisie, par les petits et les grands, et sont toujours repris aujourd'hui dans le monde arabe, et au-delà.

En Tunisie, il est surnommé affectueusement "Papa Hédi".

Forte de ces découvertes, Claire Belhassine décide d'explorer l'héritage que son grand-père a laissé sur la société tunisienne et sur les membres de sa famille, dont beaucoup ont quitté la Tunisie et se sont éloignés du souvenir du grand-père artiste.

Une décennie de recherches plus tard, passée entre Tunis, Paris et Londres, elle présente un documentaire retraçant en toute intimité la vie du crooner, faite de contradictions, lui qui pouvait à la fois se montrer moderne et traditionnel, qui semblait si proche de son public et si lointain aux yeux de sa famille.