Pannes d'électricité à répétition au Venezuela: rationnement en vue

Au Venezuela, les jours se suivent et se ressemblent. Les habitants, en particulier ceux des grandes villes, redoutent les pannes d'électricité à répétition qui les forcent à redoubler d'ingéniosité pour revendiquer une vie "normale". Une première panne massive s'est produite le 7 mars dernier. Depuis, les coupures font partie du quotidien. Il faut dire que ce black-out régulier perturbe de nombreux services. Celui de la distribution d'eau cause, on s'en doute, un maximum de désagréments.