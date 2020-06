Pandémie de coronavirus : pourquoi "la situation risque de s'aggraver" dans le monde, selon Yves Coppieters

Dans presque toute l’Europe, même dans des pays très touchés comme l’Italie, la France… ou la Belgique, la pandémie de coronavirus recule, au point qu’on semble entrevoir sa disparition.

Mais dans le même temps, le virus stagne ou est en pleine expansion dans d’autres parties du monde.

Une question de stratégie des autorités, notamment selon Yves Coppieters, professeur en santé publique à l’ULB : "En Europe on a eu des chiffres positifs parce qu’on a confiné très vite, et on a commencé le déconfinement très tard, dans la phase descendante de l’épidémie, et c’est ce qui a empêché cette seconde vague ou un rebond. Dans les pays où la situation est grave, l’Amérique latine, les Etats-Unis, l’Inde, l’Iran, et même en Afrique du sud, le problème, c’est qu’ils ont lâché leur déconfinement au niveau du sommet du pic de l’épidémie, trop tôt, et donc ils se trouvent dans un plateau de transmission maximale".

C’est manifeste quand on examine ce graphique : le Brésil a stoppé son confinement et l’Afrique du Sud l’a allégé alors qu’ils sont encore en pleine progression de l’épidémie. Au contraire, le fait d’avoir attendu en France, Belgique et Italie a permis d’atténuer très fort la courbe.