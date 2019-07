Pakistan: une spectaculaire collision de train provoque onze morts et des dizaines de blessés

Au moins 11 personnes ont été tuées et plus d'une trentaine d'autres blessées dans un accident de train survenu dans l'est du Pakistan, ont annoncé jeudi les autorités du pays.

Un train de voyageurs, en provenance de la ville de Lahore et qui se dirigeait vers la province du Baloutchistan, est entré en collision, peu avant l'aube, avec un wagon de fret stationné sur la voie ferrée, a expliqué le chef de la police locale, Umer Salamat. La locomotive a été sérieusement endommagée et trois des wagons ont déraillé à la suite du choc.

Il est à craindre que le nombre de victimes n'augmente encore vu que trois personnes se trouvent dans un état critique et que des passagers pourraient être coincés à l'intérieur des voitures endommagées, a indiqué un autre officier de la police, Hafeez Bugti.

Une enquête devra déterminer les circonstances précises de l'accident.

Les accidents ferroviaires sont fréquents au Pakistan, pays qui a hérité de son passé colonial sous domination britannique d'un vaste réseau de chemin de fer mal entretenu et qui n'a jamais été modernisé.