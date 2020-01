Pakistan: une fillette de 12 ans retrouvée vivante après 18 heures sous une avalanche

Une fillette de 12 ans a été retrouvée vivante après avoir été enterrée sous la neige dans la maison familiale pendant 18 heures.

Samina Bibi se souvient avoir crié à l’aide alors qu’elle était coincée dans une pièce de sa maison emprisonnée dans la neige suite à une avalanche.

"Je pensais que j’allais mourir là-bas", a-t-elle déclaré à l’agence de presse Reuters depuis un lit d’hôpital à Muzaffarabad, où elle et des dizaines d’autres blessés étaient soignés après avoir été transportés par avion hors de la zone.

Pour la mère de Samina, Shahnaz Bibi, qui a perdu un fils et une autre fille, le sauvetage n’était rien de moins qu’un miracle. Après avoir été retirée de la neige plus tôt, Shahnaz a déclaré qu’elle et son frère, Irshad Ahmad, avaient abandonné tout espoir de retrouver Samina en vie.

Plus de 130 morts en Afghanistan et Pakistan à cause des intempéries

Au moins 93 personnes sont mortes et 76 autres ont été blessées au Pakistan, où l’on déplore aussi des disparus, tandis qu’au moins 39 ont péri et 60 ont été blessées en Afghanistan, selon les mêmes sources. Les prévisions météorologiques font en outre état d’un très mauvais temps à venir dans les prochains jours.

Le Cachemire pakistanais a été la région la plus touchée, avec 62 morts et 53 blessés ces derniers jours, selon l’autorité locale de gestion des catastrophes. Le bilan a été confirmé par le responsable administratif du Cachemire pakistanais.

Les opérations de secours et les acheminements d’aide après des catastrophes naturelles sont souvent entravés par le manque d’équipements en Afghanistan. La médiocrité des infrastructures rend également difficile l’accès des sauveteurs aux zones isolées.