Pakistan: une explosion à Lahore fait au moins 5 morts et 24 blessés

Pakistan: une explosion à Lahore fait au moins 3 morts et 15 blessés

Pakistan : explosion mortelle à Lahore - 08/05/2019 Une explosion a fait au moins trois morts et quinze blessés à Lahore, la deuxième ville du Pakistan, au deuxième jour du ramadan, a annoncé mercredi la télévision d’Etat. L’explosion s’est produite dans une zone fréquentée de la ville, près de l’entrée réservée aux femmes d’un mausolée soufi du XIe siècle, un des plus grands d’Asie du sud, selon cette chaîne et la police. Le mausolée Data Darbar avait déjà été en 2010 la cible d’une attaque de kamikazes qui s’étaient fait exploser, faisant plus de 40 morts.