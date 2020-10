Pakistan : nouvelle affaire de viol et meurtre d'une petite fille, 17 personnes arrêtées

La police pakistanaise a arrêté samedi 17 suspects après la découverte du corps d’une petite fille de deux ans violée et assassinée, un crime qui rappelle le viol et le meurtre d’une fillette en 2018 qui avait suscité indignation et émeutes.

Chasse à l’homme

Zainab avait disparu ce mardi alors qu’elle jouait à l’extérieur de son village, dans le district de Charsadda dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. La découverte de son corps le lendemain a déclenché une chasse à l’homme qui a abouti ce samedi à l’arrestation d’au moins dix-sept hommes dans le nord-ouest du pays, a indiqué à l’AFP le chef de la police du district Muhammad Shoaib.

La police a recueilli des échantillons d’ADN sur 400 personnes, a-t-il précisé. "Les premiers comptes rendus médicaux ont confirmé que la fillette a été violée avant le meurtre", a ajouté le chef de police.

En janvier 2018, une fillette de six ans, aussi prénommée Zainab, avait été violée et tuée à Kasur, dans la province du Punjab (est).