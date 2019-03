Pakistan: 8 ans de prison pour une Tchèque qui avait 8,5 kilos d'héroïne dans ses bagages

Une Tchèque de 22 ans arrêtée dans un aéroport pakistanais avec 8,5 kilos d'héroïne dans ses valises a été condamnée à plus de 8 ans de prison, a-t-on appris jeudi auprès de son avocat.

Tereza Hluskova, qualifiée de mannequin par la presse pakistanaise, avait été interpellée en janvier 2018 à l'aéroport de Lahore, la deuxième ville du Pakistan, alors qu'elle essayait d'embarquer pour Abu Dhabi.

La jeune femme, qui a nié toute accusation de trafic de drogue, fera appel de la décision, a annoncé jeudi à l'AFP son avocat Sardar Asghar Dogar, qui espère son acquittement du fait de son "dossier très solide".

L'AFP a sollicité les autorités tchèques pour des commentaires, en vain dans l'immédiat.

La cour qui l'a condamnée à 8 ans et 8 mois de prison a acquitté dans le même dossier un co-accusé pakistanais au bénéfice du doute.

Lors de son arrestation, des photos des douanes pakistanaises ont présenté la drogue sortie de sa valise, puis la jeune femme blonde entourée de douaniers, un sourire crispé aux lèvres.

D'autres clichés, pris mercredi par l'AFP après sa condamnation, l'ont montrée en larmes, entourée de policiers, un foulard rose entourant ses épaules.

Les tabloïds tchèques, qui suivent de près cette affaire, prêtent à Tereza Hluskova une réputation sulfureuse.

Les arrestations de mules ne sont pas rares au Pakistan, qui partage une frontière longue et poreuse avec l'Afghanistan, producteur de 90% de l'opium mondial, dont est issue l'héroïne.

Celle-ci est fréquemment envoyée en Europe ou en Amérique du Nord via le Pakistan.

D'après le Bureau de l'ONU en charge des drogues et de la criminalité, les pays du Golfe constituent un marché de plus en plus en plus important pour les trafiquants de drogue ces dernières années. Nombre de Pakistanais ont été exécutés en Arabie saoudite pour cette raison.