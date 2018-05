Pailles, couverts, assiettes, cotons-tiges: la dizaine de produits en plastique que l'UE veut interdire

La Commission européenne a proposé lundi d'interdire une dizaine de produits contenant du plastique pour lesquels des solutions de remplacement sont facilement disponibles et peu coûteuses.

Cette interdiction s'appliquera aux bâtonnets de coton-tige, couverts, assiettes, pailles, bâtonnets mélangeurs pour boissons et tiges pour ballons en plastique, qui devront à l'avenir être produits uniquement à partir de matériaux plus durables. Il s'agit d'une initiative "ciblée et proportionnée", qui concerne directement les dix premières sources de déchets marins en Europe, c'est-à-dire les dix articles en plastique à usage unique que l'on trouve le plus couramment sur les plages de l'Union, a commenté le vice-président de la Commission, Frans Timmermans.

Avec les engins de pêche abandonnés, perdus et rejetés, ils représentent collectivement 70% de l'ensemble des déchets marins.

"L'UE n'est peut-être pas le premier contributeur au problème des produits marins en plastique, mais elle veut être la première pour des solutions. C'est une course pour la première place", a commenté M. Timmermans.

La proposition de la Commission, qui comporte également des objectifs de réduction de la consommation, des obligations incombant aux fabricants, des objectifs de collecte et des exigences en matière d'étiquetage, peut aussi être vue comme une réponse à l'interdiction chinoise des importations de détritus plastiques sur son territoire, a ajouté le vice-président et commissaire à la Compétitivité Jyrki Katainen.

L'exécutif européen espère voir sa proposition votée avant les élections européennes de 2019.