Ouverture du Grenelle des violences conjugales en France

Hier soir dans le Tarn, une dame de 92 ans est morte sous les coups de canne de son mari âgé de 94 ans. Un fait divers tragique qui porte à 101, depuis le début de l’année, le nombre de féminicides en France. Un drame qui survient à la veille de l’ouverture aujourd’hui, à Matignon, du Grenelle des violences conjugales.

Féminicide

La notion de féminicide est relativement neuve. Le mot n’existe pas dans la Larousse, il vient de rentrer dans le Robert qui le définit comme "l’homicide d’une femme, d’une jeune fille ou d’une enfant en raison de son sexe". Tuer une femme ne constitue donc pas un féminicide. Pour que ce le soit, encore faut-il que le meurtre ait un mobile misogyne. Mais de toute façon, le droit pénal français ne connaît que le crime d’homicide.

En famille

En France, la notion de féminicide est intimement liée aux violences conjugales. Les 101 victimes comptabilisées ont, pour la plupart, été tuées par leur mari ou leur compagnon. Le Grenelle lancé aujourd’hui et qui devrait durer trois mois, tentera de répondre à trois questions : comment prévenir le féminicide, comment prendre en charge et accompagner les femmes victimes de violences conjugales et enfin comment punir les auteurs de violences.

Plan Marshall

Les associations féministes réclament un "Plan Marshall" d’un milliard d’euros destiné à lutter contre ces violences conjugales. Alors que le gouvernement français annonce la création d’un fonds spécial d’un million d’euros. Les militantes réclament notamment la création rapide de 2000 places d’hébergement pour les femmes fuyant un compagnon violent, mais aussi une meilleure formation des policiers et des gendarmes ou encore un renforcement de la prévention contre les violences sexistes à l’école et la création d’instances judiciaires dédiées aux seules femmes.