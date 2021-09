Ouverture à Paris du procès des attentats du 13 novembre 2015 : quatorze accusés face à leurs juges

Plus de six ans après les attentats du 13 novembre 2015, familles et proches des 130 victimes décédées dans les trois attaques qui ont frappé la capitale française, s’apprêtent à faire face aux quatorze accusés qui sont aux mains de la justice française. Six autres accusés renvoyés devant la Cour seront jugés par défaut, ils font toujours l’objet d’un mandat d’arrêt international mais leur sort reste incertain, plusieurs d’entre eux étant probablement morts en zone irako-syrienne. Ce procès s’ouvre officiellement ce mercredi à midi trente pour se prolonger comme chaque journée d’audience jusqu’à 20 heures. Exceptionnel par son ampleur, avec près de 1800 parties civiles représentées et 330 avocats, ce procès le sera aussi par sa durée prévue, le verdict n’étant attendu qu’en mai 2022. Situation particulière, cette cour d’assises spécialement constituée ne comprend pas de jury populaire, uniquement des juges professionnels comme le prévoit la procédure française pour les affaires de terrorisme.

Une nouvelle salle d’audience construite spécialement pour le procès

4 images Salle d’audience procès attentats de Paris © RTBF Patrick Michalle

Si plusieurs options pour la localisation de la salle d’audience ont été envisagées, il a finalement été décidé, pour des raisons de solennité et de sécurité, de construire une salle sur mesure au sein même de la salle des pas perdus du palais de justice de Paris. Des travaux ont ainsi été entrepris en janvier 2020. Les travaux se sont achevés à la fin du printemps 2021. D’une capacité de 550 personnes, la salle "grand procès" est équipée de dix caméras destinées à assurer l’enregistrement historique ainsi que la retransmission du procès dans d’autres salles destinées à la presse et au public excédentaire. A l’exception de quelques suspensions d’audience durant les périodes de fêtes, les audiences vont s’enchaîner à raison de quatre jours par semaine du mardi au vendredi. Enquêteurs, juges, et témoins vont se succéder à la barre pour raconter ce qu’ils ont constaté et vécu, la procédure aux assises étant exclusivement orale. Ces interventions concerneront les faits du 13 novembre 2015 mais aussi les préparatifs des attentats ainsi que la fuite en Belgique de Salah Abdeslam.

Un procès sous haute surveillance, des restrictions de circulation à proximité du palais de justice

4 images Les quais proches du palais fermés à la circulation © RTBF Patrick Michalle

Les mesures de sécurité pour ce procès sont évidemment renforcées. Des restrictions de circulation sont mises en place dans le périmètre autour du palais de justice et ce durant toute la durée du procès. Les personnes souhaitant y entrer devront se soumettre à des fouilles systématiques qui seront opérées à l’entrée du périmètre de sécurité, comprenant la palpation, l’inspection visuelle et la fouille des bagages de ceux qui veulent entrer dans la zone. Les véhicules souhaitant pénétrer dans le périmètre seront également fouillés. Toute personne refusant de se soumettre à ces vérifications se verra interdire l’accès au périmètre. La circulation routière sera interdite sur le boulevard du Palais, le quai des Orfèvres et le quai de l’Horloge. La circulation piétonne sera totalement interdite sur le quai des Orfèvres.

Présence importante de la presse pour l’ouverture du procès

4 images La salle de presse pour la retransmission des débats © RTBF Patrick Michalle

Pas moins de 141 journalistes accrédités sont attendus pour l’ouverture du procès dont 58 venant de l’étranger. Une salle dédiée à la presse permettra à ceux-ci de suivre sur plusieurs écrans les échanges qui se dérouleront dans la salle d’audience où les places réservées à la presse sont forcément limitées. Des mesures particulières ont été adoptées pour garantir la sérénité des échanges avec les parties civiles et les témoins. Ceux qui ne souhaitent pas répondre aux sollicitations des journalistes pourront le faire savoir via un système de badges différenciés. Il est par ailleurs interdit tout au long de ce procès de filmer les accusés et de prendre des extraits sonores des débats. Seuls des dessinateurs sont admis dans la salle d’audience.

Temps forts de ce procès, les témoignages des survivants et l’interrogatoire des accusés

Après les trois premiers jours de procès consacrés à la procédure et à l’appel des parties et témoins, on devrait entrer dans le vif du sujet la semaine prochaine avec l’audition de la juge d’instruction belge Isabelle Panou et les récits des premiers policiers arrivés sur les lieux des attentats. Un mois et demi d’auditions sera consacré ensuite aux personnes qui ont vécu les attaques, la partie concernant la prise d’otages au Bataclan occupant à elle seule un mois entier d’auditions à raison de cinq jours par semaine. Les premiers interrogatoires des accusés n’interviendront qu’à partir du mardi 2 novembre, durant une semaine complète. La plupart de ceux-ci seront défendus par des avocats français. Pour Salah Abdeslam, c’est Me Olivia Ronen qui l’assistera au cours du procès français, Me Sven Mary s’occupera du procès ultérieur prévu en Belgique. Les proches des accusés, notamment les familles de Salah Abdeslam et de Mohamed Abrini, seront entendues dans la première quinzaine de décembre. Les accusés seront ensuite à nouveau interrogés à plusieurs reprises tout au long du procès en fonction d’un découpage chronologie allant de l’été 2015 à la veille des attentats. Viendront ensuite au mois d’avril les plaidoiries des parties civiles. Réquisitoire et plaidoiries de la défense suivront au mois de mai.

L’ex-président de la République François Hollande viendra témoigner sur le contexte des événements de 2015.

L’ancien président de la République François Hollande viendra témoigner le mercredi 10 novembre, un temps fort puisqu’il sera face aux accusés dont certains ont justifié leurs actions terroristes en France suite aux décisions qu’il a prises dans les mois qui ont précédé les attentats. Egalement présent le même jour, le sociologue Gilles Kepel apportera son éclairage sur les événements en sa qualité d’expert des milieux djihadistes.

Un débat contradictoire pour aboutir à une vérité judiciaire

Le procès permettra-t-il d’apporter des réponses aux questions qui restent posées ? Notamment sur les commanditaires des attentats mais aussi sur les autres actions prévues le 13 novembre et qui n’ont pas abouti ? L’enquête judiciaire elle-même ainsi que deux commissions d’enquête l’une en Belgique, l’autre en France ont déjà pointé de nombreux éléments permettant d’identifier une chaîne de responsabilités au sein de l’organisation Etat islamique ainsi que d’autres projets d’attentats, notamment à l’aéroport d'Amsterdam Schiphol aux Pays-Bas. Mais l’intérêt du procès sera de replacer ces éléments dans une configuration permettant un débat contradictoire en présence des accusés. La réponse à la quête de vérité attendue par les proches des victimes dépendra donc à la fois de l’attitude de chaque accusé, et en particulier de Salah Abdeslam en tant que seul survivant du groupe des assaillants du 13 novembre, mais aussi de la manière dont les débats seront dirigés par Jean-Louis Périès, le président de cette cour d’assises spéciale.