Ouverture à Paris du procès des attentats du 13 novembre 2015 : quatorze accusés face à leurs juges, surveillance renforcée

Plus de six ans après les attentats du 13 novembre 2015, familles et proches des 130 victimes décédées dans les trois attaques qui ont frappé la capitale française , s’apprêtent à faire face aux quatorze accusés qui sont aux mains de la justice française. Six autres accusés renvoyés devant la Cour seront jugés par défaut, ils font toujours l’objet d’un mandat d’arrêt international mais leur sort reste incertain, plusieurs d’entre eux étant probablement morts en zone irako-syrienne.

A l’exception de quelques suspensions d’audience durant les périodes de fêtes, les audiences vont s’enchaîner à raison de quatre jours par semaine du mardi au vendredi. Enquêteurs, juges, et témoins vont se succéder à la barre pour raconter ce qu’ils ont constaté et vécu, la procédure aux assises étant exclusivement orale. Ces interventions concerneront les faits du 13 novembre 2015 mais aussi les préparatifs des attentats ainsi que la fuite en Belgique de Salah Abdeslam.

Des mesures particulières ont été adoptées pour garantir la sérénité des échanges avec les parties civiles et les témoins. Ceux qui ne souhaitent pas répondre aux sollicitations des journalistes pourront le faire savoir via un système de badges différenciés.

Après les trois premiers jours de procès consacrés à la procédure et à l’appel des parties et témoins, on devrait entrer dans le vif du sujet la semaine prochaine avec l’audition de la juge d’instruction belge Isabelle Panou et les récits des premiers policiers arrivés sur les lieux des attentats. Un mois et demi d’auditions sera consacré ensuite aux personnes qui ont vécu les attaques, la partie concernant la prise d’otages au Bataclan occupant à elle seule un mois entier d’auditions à raison de cinq jours par semaine.

Les premiers interrogatoires des accusés n’interviendront qu’à partir du mardi 2 novembre, durant une semaine complète. La plupart de ceux-ci seront défendus par des avocats français. Pour Salah Abdeslam, c’est Me Olivia Ronen qui l’assistera au cours du procès français, Me Sven Mary s’occupera du procès ultérieur prévu en Belgique.

Les proches des accusés, notamment les familles de Salah Abdeslam et de Mohamed Abrini, seront entendues dans la première quinzaine de décembre. Les accusés seront ensuite à nouveau interrogés à plusieurs reprises tout au long du procès en fonction d’un découpage chronologie allant de l’été 2015 à la veille des attentats. Viendront ensuite au mois d’avril les plaidoiries des parties civiles. Réquisitoire et plaidoiries de la défense suivront au mois de mai.