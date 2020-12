Oursons, cocas, crocodiles : Haribo fête ses 100 ans

Cerises, grenouilles, réglisses, bananes, fraises Tagada, Dragibus et bien entendu les petits oursons : autant de bonbons bien connus, fabriqués par Haribo depuis 100 ans. Le fabricant célèbre ce dimanche 13 décembre un siècle d’existence. Née en 1920 en Allemagne, la société tire son nom de son fondateur, Hans Riegel, et de sa ville d’origine, Bonn. Sa première confiserie fût inspirée par les spectacles d’ours dansants, très populaires en Allemagne au Moyen Âge : une gomme gélifiée et sucrée, coulée dans un moule de petit ours. Le Golden Bär était né, et reste encore aujourd’hui le produit phare du confiseur allemand, qui en vendrait 100 millions par jour.