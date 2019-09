Ouragans : des phénomènes aussi violents que Dorian pourraient se multiplier à l’avenir

Dorian a provoqué des dégâts "sans précédent" sur les îles Abacos. C’est ce qu’a annoncé le Premier ministre des Bahamas. Cet ouragan est d’une puissance exceptionnelle, proche des records enregistrés dans la région. On a constaté des rafales jusqu’à 360 kilomètres par heure. Mais on calcule en général la vitesse du vent sur une moyenne d’une minute. Avec 295 km par heure, Dorian approche les records de la région. "En 1935, on avait également enregistré 235 km/h moyennés sur une minute. En 1980, un ouragan avait même atteint 305 km/h", explique Pascal Mormal, météorologue pour l’Institut royal météorologique (IRM).

Les 5 niveaux de l'échelle Saffir-Simpson qui mesure l'intensité des ouragans. - © Tous droits réservés

Les ouragans ne sont pas plus nombreux qu’avant dans les Caraïbes, mais les monstres comme Dorian ont tendance à se multiplier. "On peut constater une intensification de la violence des phénomènes d’ouragans. Quand on regarde les statistiques, on constate quand même que, ces dernières années, cette région du monde a été régulièrement frappée par des ouragans de force 5. C’est le niveau le plus élevé", poursuit Pascal Mormal.

Cette intensification est due au changement climatique. Il y a un lien direct entre les ouragans et la température des océans. "Ici on est déjà avec une température d’eau de mer qui est environ 2 degrés supérieure à la moyenne. Donc c’est vraiment l’un des éléments principaux qui explique l’intensité de cet ouragan. Et on peut craindre dans le futur que si les eaux océaniques continuent à se réchauffer, on pourrait assister à une augmentation des ouragans les plus intenses."

Ce n’est qu’en remontant vers le nord que Dorian devrait progressivement perdre de sa force.