Ouragan Michael: au moins 6 morts et des paysages de désolation aux Etats-Unis

Des pluies pouvant atteindre 13 cm étaient redoutées en Virginie, dans le Maryland, le Delaware et une partie du New Jersey.

Des milliers de soldats et de secouristes s'activaient vendredi en Floride pour des opérations de sauvetage, déblayer les rues jonchées de débris et rétablir le courant après le passage dévastateur de l'ouragan Michael qui a tué au moins six personnes aux Etats-Unis.

Dans cette ville côtière, des arbres sont tombés sur des lignes électriques ou en travers des routes, des façades ont été littéralement arrachées laissant l'intérieur des maisons à nu. Dans la marina, des voiliers ont été projetés les uns contre les autres.

Deux hôpitaux de Panama City ont été endommagés. Quelques kilomètres plus à l'est, la base aérienne de Tyndall a également été frappée "directement" par l'ouragan et présente des "dommages étendus", selon un communiqué.

Des centaines de milliers de personnes restaient jeudi privées de courant dans plusieurs Etats du sud-est des Etats-Unis, dont plus de 40.000 en Floride, 234.000 en Géorgie et environ 400.000 en Caroline du Nord.

35.000 gardes nationaux

"C'est une dévastation impensable", a commenté jeudi Rick Scott, le gouverneur de Floride. "J'ai entendu dire que beaucoup de personnes ont été blessées", a-t-il ajouté.

"L'aide arrive par les airs, la terre et la mer", a-t-il assuré. "Nous avons 35.000 gardes nationaux de Floride et plus de 1.000 véhicules de secours spéciaux, 13 hélicoptères et 16 bateaux pour l'assistance humanitaire, les opérations de sécurité, de recherche et de sauvetage."