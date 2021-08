Ouragan Ida : la Nouvelle-Orléans privée d’électricité, un premier décès à déplorer

L’ouragan Ida de catégorie 3 qui traverse l’Etat américain de Louisiane a fait une première victime, au sud de la capitale Bâton Rouge. Un arbre s’est abattu sur une personne qui n’a pas survécu, a confirmé le bureau du shérif du district au sud de la ville. Il s’agit à ce stade du premier décès connu.

L’ouragan initialement de catégorie 4 a été reclassé de catégorie 3 sur une échelle de 5. Ida se déplace vers le nord à l’intérieur des terres de cet Etat du sud des USA. La ville de la Nouvelle-Orléans, qui compte 400.000 habitants, est désormais privée d’électricité à cause des intempéries.

La compagnie Entergy "a confirmé que la Nouvelle-Orléans était sans électricité", a tweeté NOLA Ready, une agence du Bureau de la sécurité intérieure et de la préparation aux urgences de la Louisiane. "La seule électricité dans la ville vient des générateurs".

Le média américain CNN estime qu’environ 700.000 ménages sont privés de courant dans l’Etat.

Dimanche marquait en outre le 16e anniversaire de l’ouragan Katrina, catastrophe naturelle la plus dévastatrice de l’histoire des Etats-Unis et qui avait fait plus de 1800 morts.