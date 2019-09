Ouragan Dorian: les Floridiens retiennent leur souffle

Dorian, l’un des ouragans les plus violents et les plus puissants, s’acharne encore ce mardi sur les Bahamas. Bien qu'il se soit affaibli et passé en catégorie 3, l’île est dévastée et les vents atteignent encore 205 km/h. Pour l’instant, le bilan provisoire fait état de cinq morts.

>> L’ouragan Dorian repasse en catégorie 4 mais reste dangereux : ravages aux Bahamas, évacuations en Floride

Dorian devrait ensuite se diriger vers la Floride, qui est en état d’alerte. Mais il a la particularité de se déplacer très lentement, difficile, donc, de prédire quand il y arrivera.

Depuis que je suis en Floride, j’ai l’impression que ça arrive de plus en plus

En attendant, la population a dû évacuer par précaution. C’est le cas de Jean-Marc Fontaine, un Belge qui vit en Floride avec sa famille. Ils ont eux aussi été évacués et sont actuellement du côté de Naples, une ville au sud-ouest de la Floride, qui est bien loin de toutes les trajectoires.

"On reçoit des rapports très fréquents pour savoir comment se passe le tracé de l’ouragan et sur base des rapports qui datent d’il y a maintenant deux jours, il n’y avait pas beaucoup de raisons de rester là puisque quand on voit le tracé de ce monstre, il arrivait droit sur nous. Or, nous, ça fait 25 ans qu’on est là et on n’a jamais vu de catégorie 4, ce qui fait que quand on a vu ce train à haute vitesse qui arrivait sur nous, on a préféré mettre les panneaux sur les fenêtres et puis déguerpir. Au départ, on voulait partir vers le nord, mais comme il remontait vers le nord aussi, on a dû repartir vers le sud-ouest avec toute la famille."

Mais comment évacue-t-on une maison ? Quelles affaires prendre ? Des questions que Jean-Marc Fontaine n’a jamais dû se poser avant d’arriver en Floride. "C’est peut-être la troisième ou quatrième fois qu’on est dans cette situation, où on se dit : " finalement, on part en voiture, qu’est-ce qu’on prend avec nous ? " Depuis que je suis en Floride, j’ai l’impression que ça arrive de plus en plus. On a saisi tous les essentiels et on est parti. Mais comme il s’est ralenti, on a quand même eu plus de temps pour se préparer, donc on a pu mettre les panneaux devant les fenêtres, remplir la baignoire, fermer les portes. En fait, c’était finalement assez paisible puisque quand on est parti, il faisait grand soleil. Mais on a quand même eu très peur."

Progrès climatologiques

Plus de temps pour se préparer, pour ne rien oublier. Et cela grâce aux progrès au niveau de la climatologie. "À tout moment, les médias communiquent énormément sur tout ce qu’on est supposé faire, sur les zones d’évacuation, etc., contrairement à il y a 20 ans par exemple, où un ouragan comme celui-ci, qui s’appelait Floyd, catégorie 4, avait fait évacuer quasiment les sept millions de Floridiens du sud de la Floride. Ici, on peut se permettre d’attendre en fin de compte pour vérifier si les hautes pressions vont se renforcer, vont se déforcer, etc. Ce qui est en train de se passer maintenant, c’est finalement qu’il ne fallait peut-être pas forcément partir. Si on avait pris un peu plus de risques, on aurait pu rester dans la maison."

Leurs voisins, eux, sont restés, ils sauront donc rapidement à quoi ressemblera leur maison après le passage (s’il passe) de Dorian. "Le diamètre représente quand même Bruxelles-Genève, c’est gigantesque, on n’a jamais vu ça. Enfin si, ça s’est déjà vu, mais ça reste un phénomène climatique complètement ahurissant."