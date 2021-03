Ouïghours : Londres sanctionne quatre responsables chinois

Le Royaume-Uni a pris lundi des sanctions contre quatre hauts responsables chinois pour leur rôle dans les violations des droits humains dans la région du Xinjiang, en particulier contre la minorité musulmane ouïghoure.

Ces sanctions britanniques, prises en concertation avec l’UE, les États-Unis et le Canada, visent également une entité publique chargée de la sécurité dans certaines zones du Xinjiang.

Elles incluent interdiction d’entrée sur le territoire britannique et gels d’avoirs, a précisé le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab, avertissant Pékin que la communauté internationale ne "fermerait pas les yeux" sur des "violations aussi graves que systématiques".

Sont visés quatre responsables de la région autonome ouïghoure du Xinjiang.

dénoncer ces violations flagrantes des droits de l’homme

"Notre approche a consisté à dénoncer ces violations flagrantes des droits de l’homme à l’échelle industrielle, avec nos partenaires internationaux, et à joindre le geste à la parole", a déclaré devant le Parlement Dominic Raab.

Il s’agit de la plus importante "détention de masse" infligée à "un groupe ethnique ou religieux depuis la Seconde Guerre mondiale", a ajouté M. Raab.

Le Royaume-Uni avait annoncé en janvier des mesures pour interdire les échanges de marchandises liées au travail forcé des Ouïghours.

Selon des experts étrangers, plus d’un million de Ouïghours sont en détention dans des camps de rééducation politique. Pékin dément et affirme qu’il s’agit de centres de formation professionnelle destinés à les éloigner du terrorisme et du séparatisme après des attentats attribués à des Ouïghours.