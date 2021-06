Ouïghours : la Chine et le Canada s’affrontent au conseil des droits de l’homme de l’Onu

Le Canada a dénoncé mardi à l’Onu, au nom d’une quarantaine de pays, la situation des droits humains dans la région chinoise du Xinjiang et à Hong Kong, tandis que Pékin a répliqué en demandant une enquête sur les violations des droits des autochtones canadiens.

La déclaration conjointe sur la Chine a été lue par le Canada devant le Conseil des droits de l’homme : "Nous sommes gravement préoccupés par la situation des droits humains dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Des rapports crédibles indiquent que plus d’un million de personnes ont été arbitrairement détenues au Xinjiang et qu’il existe une surveillance généralisée visant de manière disproportionnée les Ouïghours et les membres d’autres minorités", a déclaré l’ambassadrice du Canada auprès de l’Onu, Leslie Norton.

►►► À lire : Les partis de la Vivaldi reconnaissent "un risque sérieux de génocide"

La déclaration, signée par une quarantaine de pays, dont les Etats-Unis et la France, demande à la Chine de donner "un accès immédiat, significatif et sans entrave au Xinjiang aux observateurs indépendants, y compris la Haute-Commissaire".