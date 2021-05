Oui, cette vidéo montre bien des néofascistes qui saluent le bras tendu et les doigts fermés dans les rues de Milan

Dans la foulée, celle-ci répond à l’unisson en tendant le bras droit et en maintenant les doigts serrés, le tout accompagné d’un cri. Ils répètent la scène plusieurs fois et effectuent donc des saluts qualifiés tantôt de fascistes, nazis ou encore romains. Nous y reviendrons.

Une vidéo montrant des centaines de personnes rassemblées et effectuant ensemble le salut fasciste en rue circule sur plusieurs réseaux sociaux comme Twitter. La vidéo qui a été vue plus d’un million de fois en quelques heures est relativement récente. Il s’agit des images d’un rassemblement qui a eu lieu à Milan, le 29 avril dernier. Environ 800 personnes s’étaient donné rendez-vous afin de rendre hommage à un étudiant d’extrême droite tué il y a une quarantaine d’années par une organisation d’extrême gauche.

Sur ces images prises à hauteur de la foule, le son est beaucoup plus facilement perceptible. Après s’être mis au garde à vous en joignant leurs pieds, les participants au rassemblement entendent un cri : "Camerata Sergio Ramelli", ils y répondent en criant à leur tour "Presente", en faisant le salut fasciste. Cette formule est utilisée pour rendre hommage à une personne décédée et ce rituel est régulièrement présent dans le milieu néofasciste italien lors d’hommages, par exemple à Benito Mussolini .

La scène diffusée sur Twitter n’est pas contextualisée et circule largement. Beaucoup d’internautes se posent des questions sur la nature de ce rassemblement. Des journalistes de Check News, la rubrique de fact checking du quotidien français Libération sont interrogés sur la véracité de ces images et ils mènent alors une enquête pour déterminer d’où proviennent ces images qui interpellent de nombreux citoyens.

Dans un autre article qui évoque ce rassemblement, on apprend que le débat autour de la commémoration de la mort cet étudiant, il y a 46 ans est vive chez les Milanais. "Sa mémoire a été pendant des années un terrain d’affrontement idéologique à Milan", note le quotidien. Celui rappelle également qu’en 2014 le maire de centre-gauche Giuliano Pisapia avait "décide de participer à la cérémonie officielle qui commémore chaque année sa mort dans la Via Paladini".

Le quotidien italien la Repubblica évoque également ce rassemblement. "Environ 800 militants d’extrême droite se sont réunis à partir de 18 heures à Milan, via Paladini, pour un rassemblement statique". Plus loin, ils indiquent : "En raison des restrictions sanitaires en vigueur, le cortège avec lequel chaque année les militants d’extrême droite célèbrent la mémoire de l’étudiant […] n’était pas autorisé."

Mais ce n’est pas tout. L’article d’Euronews précise également que quelques figures connues de la politique milanaise avaient également fait le déplacement. Massimiliano Bastoni, conseiller municipal et régional membre de la "Lega" de Matteo Salvini ou deux représentants de "Fratelli d’Italia", parti largement établi puisqu’il compte dans ses rangs 36 députés et 20 sénateurs, étaient également présents.

Nos confrères d’ Euronews relatent ce qu’il s’est passé à Milan, ce vendredi 29 avril à Milan. Ils expliquent que dans la foule d’environ 800 personnes, se trouvaient des militants de groupes de la mouvance néofasciste comme "Casa Pound", "Lealta Azione" et "Forza Nuova". Ils notent également que la plupart était sans masque et sans respect de la distanciation sociale

Photo de septembre 2020 de la ruelle (Via Paladini), située dans l’est de Milan, et montrant la peinture murale « Ciao Sergio », à la mémoire de Sergio Ramelli. C’est à cet endroit que les vidéos ont été tournées. © Capture d’écran google Maps

Le salut fasciste diffère cependant quelque peu du salut nazi. Pour les fascistes italiens et les franquistes , le bras est levé plus haut et le pouce est écarté des autres doigts.

Dans l’Allemagne nazie, l’usage du salut était fréquemment accompagné de la formule "Heil Hitler" ("Heil" signifiant "salut à" en allemand ou "Salut à Hitler", "Hommage à Hitler" ou, en substance, "Vive Hitler"). Le salut connaissait également, une variante exécutée avec le bras replié et non tendu, d’ailleurs habituellement pratiquée par Hitler lui-même.

Plus récemment, le patron d’un célèbre café liégeois était suspecté d’avoir diffusé des chants nazis et effectué des saluts hitlériens. Faute de preuves, le procureur du roi de Liège avait interrompu les poursuites .

Mais que risquent les personnes qui effectuent ce salut en Belgique ? La loi du 30 juillet 1981 contre la diffusion d’idées racistes et xénophobes et l’incitation à la haine ou à la violence permet de poursuivre les hauteurs de personnes réalisant de tels saluts, mais les dispositions légales actuelles ne ciblent pas spécifiquement le salut fasciste/nazi.

C’est la raison pour laquelle des députés ont déposé un projet de loi sur la table du Parlement pour mieux cibler ces comportements et les sanctionner.

Ce projet de loi mentionne que "tout acte accompli sur le fondement d’une adhésion au nazisme et/ou à ses idéologies apparentées est prohibé". Par ailleurs, "la diffusion de messages, de tracts et d’objets nazis, le recrutement ciblé via les réseaux sociaux et les jeux vidéo, ou encore la constitution de groupes et l’organisation de rassemblements incontestablement dédiés à cette idéologie, montrent l’impérieuse nécessité d’agir".

Concernant les sanctions, le texte évoque : "Un emprisonnement d’un mois à un an, et/ou d’une peine de travail d’intérêt général de 100 à 300 heures, et/ou d’une amende de cinquante euros à trente mille euros".