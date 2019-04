Ouganda: une touriste américaine et son chauffeur enlevés, une rançon demandée

Des hommes armés ont enlevé mardi soir une touriste américaine et son chauffeur ougandais dans un parc situé dans le sud-ouest de l'Ouganda, non loin de la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC), a annoncé mercredi le gouvernement ougandais.

"Quatre hommes armés, pas encore identifiés, ont entre 17h00 et 19h00 (mardi) mené une embuscade et enlevé un touriste américain et son chauffeur ougandais près de l'entrée Katoke, dans le parc national Queen Elizabeth", a annoncé dans un communiqué le porte-parole du gouvernement, Ofwono Opondo.

Selon la police, une rançon de 500 000 dollars a été exigée.