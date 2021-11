Ouganda : des frappes conjointes avec la RDC contre les ADF

L’Ouganda a lancé mardi en concertation avec Kinshasa une opération militaire en RDC contre des positions rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), accusées par le Congo de massacres de civils et par Kampala de récents attentats revendiqués par le groupe djihadiste État islamique (EI).

Frappes aériennes et tirs d’artillerie depuis l’Ouganda ont été annoncés dans la matinée presque simultanément par des sources officielles en Ouganda et en République démocratique du Congo (RDC).

"Les actions ciblées et concertées avec l’armée ougandaise ont démarré aujourd’hui avec des frappes aériennes et des tirs d’artillerie à partir de l’Ouganda sur les positions des terroristes ADF en RDC", a indiqué sur Twitter le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya.

"Ce matin, nous avons lancé des frappes aériennes et d’artillerie conjointes contre des camps ADF avec nos alliés congolais", a dit également sur le réseau social le porte-parole de l’armée ougandaise (UPDF, Uganda People’s Defence Force).

Des témoignages parvenus à Beni, chef-lieu du Nord-Kivu, province frontalière de l’Ouganda, ont ensuite fait état de l’entrée de soldats ougandais en RDC au poste frontière de Nobili, information non confirmée officiellement à ce stade.

À partir de 5h (3h GMT) la chefferie (entité administrative) de Watalinga "s’est réveillée au bruit d’armes lourdes", a déclaré à l’AFP le président de la société civile locale Zawadi Ngandanodette. Selon lui, des tirs provenaient du village ougandais frontalier de Butogo et partaient en direction du parc national des Virunga.

Les explosions ont provoqué la panique parmi la population mais la situation s’est ensuite calmée, a-t-il ajouté.