Ouganda : trois morts et 33 blessés dans un double attentat à Kampala

Au moins trois personnes ont été tuées et 33 blessées dans le double "attentat-suicide" mené mardi matin par trois kamikazes dans le centre de la capitale ougandaise Kampala, théâtre de plusieurs récentes attaques à la bombe , a annoncé le porte-parole de la police Fred Enanga.

"Les explosions ont eu lieu près du quartier général de la police pour l’une et, pour l’autre, près de l’entrée du Parlement, toutes deux dans le quartier des affaires", a-t-il ajouté, précisant que les blessés avaient été hospitalisés. La détonation près du QG de la police a détruit des vitres, tandis que celle du Parlement a mis le feu à des véhicules garés tout près, selon lui.

Kampala a été visé en octobre par deux attentats, attribués par la police aux Forces démocratiques alliées (ADF), groupe rebelle musulman apparu en Ouganda et qui a fait souche depuis plus de 25 ans dans l’est de la République démocratique du Congo voisine, où il sème la terreur. Les ADF sont présentées par le groupe terroriste Etat islamique comme sa branche en Afrique centrale et en mars, les Etats-Unis les ont officiellement déclarées affiliées à l’EI.

L’explosion d’une bombe dans un restaurant de la capitale, le 23 octobre, a tué une jeune serveuse et un attentat suicide dans un bus près de Kampala, deux jours plus tard, a fait de nombreux blessés. Les autorités ougandaises avaient indiqué que les ADF préparaient une nouvelle attaque d’envergure.