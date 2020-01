Où se trouvent les volcans les plus dangereux de la planète ? (carte interactive)

Depuis la nuit des temps, l’homme a toujours été fasciné par les volcans, leur puissance destructrice, leur magie. Nombreuses sont les croyances qui à travers les âges et les époques sont apparues autour de cette particularité géologique. Si la plupart des mythes associés à ces cracheurs de feu ont aujourd'hui disparu, l' attraction visuelle que ces cracheurs de feu suscitent n'a sans doute jamais été aussi forte. Mais les quelques 1500 volcans encore actifs représentent également une menace potentielle pour plus de cinq cent millions de personnes sur la planète. Et chaque année une cinquantaine d'éruptions volcaniques se produisent à la surface de la terre, les autres étant sous-marines. Si certains volcans sont en activité continue comme le Kilauea à Hawaii ou la Soufrière de Montserrat, d'autres se réveillent ponctuellement à intervalles variables, c'est notamment le cas du volcan Taal aux Philippines entré en éruption le 12 janvier dernier 55 ans après avoir fait ses dernières victimes en 1965.

