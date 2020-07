Où puis-je partir en vacances ? Que faire si je suis positif à l’étranger ? Quid si je ne veux plus partir ? Toutes les réponses à vos questions

Vous rêvez de vacances depuis des mois mais le coronavirus est passé par là. Aujourd’hui, le déconfinement ouvre la porte à l’espoir de s’évader au soleil. Mais alors que certaines zones se réconfinent et que le spectre de la quarantaine repointe son nez, les questions sont encore nombreuses. Impossible de se projeter ? On va tenter de vous aider.

Où puis-je partir en vacances ?

Les Affaires étrangères ont mis à jour mardi la liste des pays où les citoyens belges sont autorisés à se rendre pour des voyages non-essentiels, et dans quelles conditions. Parmi la liste des 31 pays "UE+" (Schengen, Royaume-Uni, Union européenne), 20 sont en code "vert", sept en "orange" et quatre sont toujours inaccessibles.

L'Allemagne, l'Autriche, la France, la Hongrie, l'Italie, le Luxembourg, la Lettonie, la Croatie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Suède, la Suisse, le Liechtenstein, la Lituanie, l'Estonie, la Bulgarie, la République tchèque et la Slovénie sont les pays qui accueillent les Belges sans conditions particulières.

Sept pays "orange" imposent encore des restrictions aux Belges, qui sont invités à prendre connaissance des avis de voyage publiés sur le site internet des Affaires étrangères. Il s'agit de Chypre, du Danemark, de la Grèce, du Royaume-Uni, de l'Islande, du Portugal et de l'Espagne.

La Finlande, l'Irlande, Malte et la Norvège n'acceptent pas encore les Belges sur leur territoire.

En outre, le kern a décidé lundi de ne pas encore élargir cette liste de 31 pays aux 14 pays (15 avec la Chine) autorisés par l'Union européenne. Ces pays sont: l'Algérie, l'Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et l'Uruguay. "La cellule d’évaluation du centre de crise a estimé que huit (Serbie, Thaïlande, Algérie, Maroc, Tunisie, Géorgie, Monténégro et Rwanda) présentaient des risques sanitaires. Il y avait un feu rouge. Il a donc été décidé de les écarter. Quant aux six pays (Australie, Canada, Nouvelle Zélande, Japon, Corée du Sud, Uruguay) considérés comme sûrs, ils n'ont pas été retenus faute de réciprocité", détaillent les Affaires étrangères.

Un conseil : surveiller la situation sur place. Les avis de voyage pour chaque destination sont à consulter sur le site des Affaires étrangères : www.diplomatie.belgium.be. Les voyageurs sont également invités à s'y inscrire, la situation pouvant évoluer rapidement au fil du déconfinement.

Que faire si l’épidémie se déclare dans la région dans laquelle je suis en vacances ?

La situation évolue de jour en jour. Il est donc tout à fait envisageable qu’un " cluster " - comprenez un " foyer d’infection " - soit découvert sur votre lieu de vacances ? Pas de panique. Restez à l'intérieur autant que possible. Lavez-vous les mains, gardez vos distances avec les autres voyageurs et portez un masque buccal autant que possible.

Que faire si je suis testé positif en vacances ?

Plus inquiétant : je pense que je suis positif sur mon lieu de vacances. Première chose : aller consulter un médecin ou rendez-vous dans l’hôpital le plus proche. Vous pourrez vous y faire tester là-bas. Si le test est positif, des mesures de sécurité vous seront imposées, compte tenu de la législation locale. Il y a fort à parier que vous deviez rester en quarantaine avant de pouvoir sortir et rentrer chez vous.