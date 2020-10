Où pouvez-vous voyager en Europe ? La carte actualisée des zones rouge, orange et verte

Informations plus précises sous forme de tableau

Vous pouvez également rechercher le code couleur d'une région ou d'un pays via le tableau ci-dessous. Il reprend les codes couleurs par région/département/province pour chaque pays de l'Union européenne. En parallèle de la barre de recherche du tableau, vous pouvez aussi utiliser l'outil de recherche de mots du navigateur via le raccourci "Ctrl + F" ("Cmd + F" pour les macs) afin de que le mot encodé soit surligné dans le tableau, et ainsi le trouver plus facilement.

Cliquez sur ce lien pour retrouver le tableau classique du SPF Affaires étrangères (Vous souhaitez voyager vers, Vous revenez de)

Dans tous les cas, ne vous contentez pas de consulter cette carte ou de ce tableau avant de partir en voyage, consultez toujours sur le site du SPF Affaires étrangères, qui renseigne précisément sur toutes les mesures particulières de voyage pour chaque pays.