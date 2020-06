Où pourrez-vous voyager en Europe dès demain lundi ? Toutes les infos officielles rassemblées sur une carte interactive

L’été approche et, avec lui, naissent les envies de voyage. Mais avec l’épidémie de coronavirus, pourrez-vous partir à l’étranger en juillet et en août ? En principe oui. La plupart des pays de l’Union européenne rouvriront leurs frontières à partir de ce lundi 15 juin. Sauf dans le cas où les Belges ont été mis sur liste noire. En attendant la semaine prochaine, tous les voyages non-essentiels depuis et vers la Belgique restent interdits.

A quelles conditions les Belges pourront-ils se rendre dans d’autres pays européens ? Pour connaître les mesures en vigueur chez nos voisins proches ou lointains, direction le site internet du Service Public Fédéral Affaires étrangères. Celui-ci propose des "conseils aux voyageurs par pays" (dont la liste complète est à retrouver en cliquant ici).

Nous avons donc décidé de rassembler toutes ces informations sur une carte interactive qui sera mise à jour quotidiennement. Le but : vous permettre de vous y retrouver facilement à l’heure où les avis de voyages officiels sont constamment modifiés en fonction de l’évolution de l’épidémie.

Si la carte ne s’affiche pas correctement, cliquez ici pour l’ouvrir en plein écran.

Deux possibilités pour sélectionner un pays :

Tapez son nom dans le cadre en haut à gauche de la carte. La fiche correspondante est alors directement sélectionnée et vous pouvez la lire en détail ;

Survolez la carte et, c’est important, cliquez ou (sur smartphone) appuyez sur le pays de votre choix pour parcourir la fiche correspondante.

Certains avis de voyage sont assez longs. N’hésitez pas à faire défiler le texte avec votre souris ou votre doigt pour bien lire toutes les informations.

►►► À lire aussi : Une "check-list" en 8 étapes pour éviter le stress au moment de se rendre à l’aéroport