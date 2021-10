Otan : un fonds d'un milliard d’euros pour favoriser l’innovation

L’Otan doit mettre jeudi sur pied un fonds destiné à favoriser l’innovation en matière de défense, d’un montant attendu d’un milliard d’euros, a annoncé le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens Stoltenberg.

"Les (trente pays) alliés vont mettre jusqu’à un milliard d’euros dans un fonds de l’Otan en faveur de l’innovation", a-t-il déclaré à la presse à son arrivée au siège bruxellois de l’Otan, où il doit présider une réunion des ministres de la Défense alliés s’étalant sur deux jours.

Selon M. Stoltenberg, ce fonds doit contribuer à ce que l’Alliance conserve son "avantage technologique" sur ses compétiteurs – comme la Russie et la Chine. Il doit servir au développement de technologies émergentes et de rupture à double usage (civil et militaire) "dans des domaines clés".

Lors de leur dernier sommet, en juin à Bruxelles, les chefs d’État et de gouvernement des trente pays ont décidé de mettre en place, dans le cadre d’une vaste réforme de l’organisation baptisée "Agenda 2030", un accélérateur civilo-militaire d’innovation de défense pour l’Atlantique Nord (DIANA) et d’instaurer ce fonds Otan pour l’innovation.

Ce dernier doit être formellement créé jeudi lors de la réunion des ministres de la Défense. Ceux-ci doivent aussi approuver la première stratégie jamais imaginée par l’Alliance en matière d’intelligence artificielle (IA), afin d’y recourir dans des domaines comme l’analyse de données et d’images en tous genres et de cyberdéfense.