OTAN : à quoi sert le traité "Ciel ouvert" que Donald Trump veut quitter ?

Il a notamment cité une interdiction aux avions alliés de s’approcher de plus de 500 km de l’enclave russe de Kaliningrad, située entre la Lituanie et la Pologne, et de dépasser de 10 km la frontière entre la Russie et la Géorgie.

Les Etats-Unis estiment aujourd’hui que tous les membres du traité Ciel ouvert ne jouent pas le jeu. Selon le porte-parole du Pentagone, Jonathan Hoffman, la Russie "viole continuellement et de façon flagrante ses obligations selon le traité Open Skies et l’applique d’une façon qui menace les Etats-Unis, ainsi que nos alliés et nos partenaires", assure-t-il.

Traduction de Donald Trump (à Washington, le 21 mai): "La Russie et nous avons développé de très bonnes relations, comme vous le savez, nous avons travaillé ensemble sur le problème du pétrole. Je pense que nous avons de très bonnes relations avec la Russie. Mais la Russie n'a pas adhéré au traité. Donc tant qu'elle n'y aura pas adhéré, nous nous retirerons. Mais il y a de fortes chances que nous concluions un nouvel accord ou que nous fassions quelque chose pour le remettre sur pied. Mais chaque fois qu'il y a un accord qu'une autre partie n'accepte pas, vous savez, nous avons beaucoup de ces accords dans le monde où il s'agit d'un accord bipartite, mais ils n'y adhèrent pas et nous y adhérons. Quand nous avons des choses comme ça, nous nous retirons aussi. C'est pourquoi avec les traités sur les armes, si vous regardez les traités sur les armes, nous allons probablement conclure un accord avec la Russie sur le traité sur les armes. Et la Chine sera peut-être incluse dans ce traité. Nous verrons ce qui se passera. Mais nous avons beaucoup de choses. Mais quand nous avons un accord où nous avons un traité et que l'autre partie n'y adhère pas - dans de nombreux cas, ce sont de vieux traités, de vieux accords. Alors, nous nous retirons aussi. Je pense donc que ce qui va se passer, c'est que nous allons nous retirer et qu'ils vont revenir et vouloir conclure un accord. Nous avons eu de très bonnes relations avec la Russie ces derniers temps. Et vous pouvez le constater en ce qui concerne le pétrole et ce qui se passe avec le pétrole."