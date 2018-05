Orages: 36 départements français en vigilance orange

Trente-six départements, formant une large bande allant de la Charente-Maritime à la frontière belge en passant par l'Ile-de-France, ont été placés lundi en vigilance orange pour orages violents, a annoncé Météo-France.

"Ces orages pourront donner de fortes précipitations et de la grêle, une activité électrique intense, et surtout des cumuls de pluie localement marqués de l'ordre de 40 à 50 mm en peu de temps (1h ou moins), pouvant donner quelques inondations locales", précise Météo-France.

Trente-deux départements étaient déjà en vigilance orange lundi matin: Aisne, Ardennes, Calvados, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Eure, Eure-et-Loir, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Sarthe, Paris et petite couronne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Vendée, Vienne, Essonne et Val-d'Oise. S'y ajoutent désormais quatre autres: Ille-et-Vilaine, Manche, Morbihan et Moselle.

L'alerte est valable jusqu'à mardi 06h00.

Météo-France évoque des "orages fortement pluvieux sur de courtes durées", "susceptibles de provoquer localement des dégâts importants". "Des vies et des biens peuvent être, localement, mis en danger", ajoute Météo-France.

Des orages "localement intenses" étaient déjà en cours lundi après-midi, mais "pour l'instant les quantités de précipitations ne relèvent pas du niveau orange". "C'est essentiellement la grêle qui caractérisent ces orages, et l'activité électrique forte, comme pour ceux observés en ce moment vers le Limousin, la Champagne et la Lorraine, ou encore en Normandie", a précisé Météo-France dans son bulletin de 16H00.