Oprah Winfrey met fin aux spéculations sur sa candidature à la prochaine présidentielle

La star de la télévision américaine Oprah Winfrey a mis fin aux rumeurs sur sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. "Ce n'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas", affirme-t-elle dans le magazine InStyle publié jeudi.

Les spéculations quant à une potentielle candidature de l'animatrice et productrice avaient surgi dans la foulée de son discours remarqué aux Golden Globes, le 7 janvier. Après avoir reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière, elle avait suscité l'admiration de l'assistance en évoquant notamment le rôle des femmes dans la société.

Ce n'est pas dans mon ADN

"Je me suis toujours fait confiance pour savoir ce que je pouvais faire et ce que je ne pouvais pas. Et (l'élection présidentielle) n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce n'est pas dans mon ADN".