Opiacés: l'administration Trump appelle les Américains à se munir d'un antidote

Signe de l'ampleur de la crise des opiacés aux Etats-Unis, le directeur général de la Santé a appelé jeudi les Américains à se munir de naloxone, un antidote qui permet souvent de contrer les effets d'une overdose à ces drogues qui font des dizaines de milliers de morts aux Etats-Unis.

Le directeur général, Jerome Adams, a "souligné l'importance du médicament anti-overdose naloxone" pour sauver des vies face à la forte augmentation des morts par overdoses aux opiacés, dans un communiqué.

Le directeur général reprend ainsi au niveau fédéral des campagnes de promotion de la naloxone déjà en cours dans de nombreuses métropoles américaines, dont New York.

La naloxone est depuis plusieurs années déjà utilisée par tous les urgentistes, souvent en première ligne face aux overdoses à l'héroïne ou au fentanyl, une drogue qui peut être 50 à 100 fois plus que l'héroïne.

63.600 toxicomanes

Administrable par spray nasal, disponible sans ordonnance en pharmacie, elle est de plus en plus diffusée. Des formations brèves et gratuites sur son utilisation se sont multipliées ces dernières années dans de nombreuses localités.

Née d'une surprescription de médicaments anti-douleur, la crise des opiacés s'est emballée au point que Donald Trump l'a qualifiée en octobre dernier d'"urgence nationale de santé publique".

En 2016, elle a fait bondir le nombre de personnes mortes d'overdoses aux Etats-Unis, souvent loin du profil type du toxicomane, jusqu'à 63.600 dont près des deux tiers à cause d'opiacés.