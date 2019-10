Opération turque vue de Belgique : "Comme tous les Kurdes d'Europe, on vit très mal cette situation"

Hasan Acar dirige l’Association des Peuples du Kurdistan et d’Ailleurs, une association culturelle kurde installée à Verviers. Il a beaucoup de contacts avec les Kurdes de Belgique. Il fait aussi partie du comité qui organise la manifestation de soutien aux Kurdes de Syrie qui a lieu ce mercredi à Bruxelles. Il jette aujourd’hui un regard très sombre sur la situation liée à l’offensive menée par le gouvernement turc dans le nord-est de la Syrie, une zone qui était contrôlée par les Kurdes. "Comme tous les Kurdes d’Europe, on vit très mal cette situation. On ne comprend pas. On a mal à cause des gens qui se font tuer, à cause des massacres, à cause des déportations. On ne dort pas. On essaye de répondre avec les moyens du bord, donc en allant manifester mais on est très inquiets

"S’il y avait un Kurde sur la Lune, la Turquie irait attaquer la Lune"

Pour Hasan Acar, il est difficile d’imaginer aujourd’hui une sortie de crise. Il décrit son sentiment : "La Turquie, c’est vraiment l’ennemi historique des Kurdes. S’il y avait un Kurde sur la Lune, la Turquie irait attaquer la Lune". Pour lui, la communauté internationale a abandonné les Kurdes de Syrie : "On a prouvé qu’on savait faire la guerre contre Daech (ndlr : le groupe terroriste Etat islamique). Nous n’avons pas reculé. Nous sommes restés sur place, nous les avons battus et on a sauvé l’Europe. Comment peut-on aujourd’hui être aussi ingrat par rapport à un peuple".