Opération turque en Syrie : jusqu'où l'armée veut-elle aller ? (carte)

Les pays européens craignent que l’opération ne relance le conflit en Syrie. Ils redoutent qu’elle permette aux djihadistes faits prisonniers par les rebelles kurdes, de s’évader et de reprendre leur guérilla ou même de regagner leurs pays d’origine, pour les étrangers. A lui seul, le camp d’Al-Hol, dans le Nord-Est syrien, abrite quelque 70.000 déplacés, dont 3000 familles de jihadistes. Ces craintes sont d’autant plus vives que le camp d’Al-Hol, souvent qualifié de "bombe à retardement", connaît une recrudescence d’incidents. Les milliers d’étrangères, dont des Occidentales, détenues à Al-Hol sont "aussi dangereuses que les milliers de combattants de l’EI" emprisonnés dans d’autres centres de détention, selon l’administration kurde.

Les pays occidentaux ont soutenu ces dernières années les combattants des YPG, fer de lance dans la lutte contre le groupe Etat islamique en Syrie. En août, les Etats-Unis avaient empêché in extremis une offensive turque contre les YPG en proposant de créer avec elle une zone de sécurité. Mais Ankara n’avait eu de cesse depuis de dénoncer des retards, menaçant de passer unilatéralement à l’action. Le 6 octobre, la Maison blanche a annoncé que la Turquie allait mener une incursion militaire "prévue de longue date dans le nord de la Syrie" et que les troupes américaines quitteraient la zone. Cette déclaration a été interprétée comme le feu vert donné par le président Donald Trump à l’invasion turque.

L’armée turque affirme que les premiers raids sur ces deux villes ont été menés avec succès. Selon le ministère de la Défense, 181 cibles ont été touchées par l’aviation et l’artillerie depuis le début de l’offensive. En revanche, les Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance de combattants kurdes et arabes, affirment avoir repoussé "l’armée d’occupation turque".

La troisième opération, la plus importante

L’offensive lancée par la Turquie dans le nord de la Syrie est la troisième opération militaire menée par Ankara contre les combattants kurdes des YPG depuis 2016. Une offensive lancée début 2018 a permis à son armée et des supplétifs syriens de prendre le contrôle de l’enclave kurde d’Afrine. Mais à la différence de ces deux précédentes opérations, celle que mène aujourd’hui Ankara vise le cœur des zones contrôlées par les Kurdes, dotés de combattants armés par Washington et aguerris par la campagne contre l’EI. De plus, la nouvelle opération envisagée par Ankara est bien plus importante en termes d’envergure territoriale.

De son côté, le gouvernement syrien a appelé les Kurdes à revenir dans son giron. "Nous défendrons l’ensemble du territoire syrien et nous n’accepterons aucune occupation" étrangère, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Fayçal Mekdad au quotidien al-Watan.