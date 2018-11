Opération militaire en Ukraine: "Moscou réfute le terme d'attaque"

Le président russe Vladimir Poutine a soutenu ce jeudi les militaires qui ont arraisonné trois navires militaires ukrainiens dimanche à proximité du détroit de Kertch, alors qu’ils tentaient de le forcer. Une opération qui a ravivé les tensions entre Kiev et Moscou. L’Ukraine dénonçant une attaque imminente que la Russie s’apprêterait à mener contre elle. Pour mieux comprendre les raisons de cet emballement, le correspondant de la RTBF Louis Portal répond à trois questions.

Comment Vladimir Poutine a-t-il justifié l’opération de la marine russe ?

Ce mercredi, Vladimir Poutine s’est exprimé publiquement pour la première fois sur les incidents du week-end entre les marines russe et ukrainienne dans le détroit de Kertch, qui sépare la Russie de la presqu’île de Crimée. Il a fermement défendu l’attitude des gardes frontières en expliquant qu’ils avaient rempli leur devoir militaire à la perfection pour défendre l’intégrité territoriale de la Russie, justifiant leur action par le fait que les navires ukrainiens n’avaient pas répondu à leurs sommations. Il a souligné qu’à ses yeux toute cette affaire n’était qu’une provocation orchestrée par les autorités ukrainiennes de façon à trouver un prétexte pour instaurer la loi martiale. Le président russe a encore ironisé sur la mauvaise position de son homologue ukrainien Petro Porochenko dans les sondages à quatre mois de l’élection présidentielle.

Comment est-ce qu’on analyse cette crise depuis Moscou ?

Tout de suite après les faits, il y a eu une première réaction d’incompréhension. Pourquoi ces navires ukrainiens ont-ils tenté de forcer le passage par le détroit de Kertch pour passer de la mer Noire dans la mer d’Azov, un détroit que surplombe aujourd’hui le pont de Crimée qui relie physiquement la Russie à la péninsule ? Il y a quelques semaines, des bâtiments militaires ukrainiens avaient pu emprunter la même route sans que cela ne créée aucune difficulté dans la mesure où ces navires avaient préalablement signifié leur intention de franchir le détroit et respecté les procédures mises en place par les Russes. Sur la base de ce constat, experts en géopolitique et personnalités politiques en ont déduit qu’ils agissait bel et bien d’une provocation. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères avait pour sa part déploré une action aussi dangereuse qu’irresponsable de la part des autorités ukrainiennes mettant en garde ceux qui, à Kiev, seraient tentés par l’instrumentalisation d’une hystérie militaire à quatre mois de l’élection présidentielle en Ukraine. Et dans ce contexte, l’instauration de la loi martiale dans les zones frontalières du pays par le président ukrainien Petro Porochenko apporte de l’eau à son moulin.

Les médias officiels russes parlent des difficultés que rencontre Petro Porochenko, en très nette baisse dans les sondages, donnant l’impression que la vie politique ukrainienne est extrêmement chaotique. Pour résumer de façon assez schématique, ils laissent entendre que l’instauration de la loi martiale est le dernier moyen dont il dispose pour geler la situation sur le plan intérieur et avoir une chance d’être réélu le 31 mars prochain.

La Russie est accusée d’avoir utilisé la force pour maîtriser les bâtiments ukrainiens. Il y a des prisonniers, des blessés… Comment la Russie se positionne par rapport cette "agression" ?

Les autorités russes ont dénoncé une violation du droit international et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer pour justifier l’interception de ces navires militaires ukrainiens. Pour Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, Moscou a agi en stricte conformité avec les législations existantes face à l’intrusion de navires de guerre étrangers qui n’ont répondu à aucune sommation dans les eaux territoriales de la Fédération de Russie. Il a aussi réfuté le terme d’attaque, parlant d’une action nécessaire à la préservation des frontières de la Russie et c’est là qu’est tout le problème : Moscou revendique le contrôle du détroit de Kertch depuis le rattachement de la Crimée à la Russie en mars 2014 – ici on ne parle pas d’annexion – alors que pour Kiev la Crimée est occupée de manière temporaire. Deux points de vue diamétralement opposés qui apparaissent difficilement conciliables.