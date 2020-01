Opération antijihadiste Barkhane au Sahel: "Il commence à y avoir une colère contre la France"

Le sommet des pays du G5 Sahel et de la France, convoqué lundi par Emmanuel Macron à Pau, s’est clôturé dans la soirée. Face à une menace djihadiste désormais multiforme, et persistante malgré la présence de 4 500 soldats français engagés dans l’opération Barkhane, le président français souhaitait mettre en place un nouveau cadre opérationnel, et surtout répondre aux critiques de plus en plus virulentes concernant l’efficacité de l’opération Barkhane.

A l’issue de cette réunion, un "nouveau cadre" d’opération a bien été adopté. Il prendra la forme d’une nouvelle coalition, la Coalition pour le Sahel. Cette coalition rassemblera la France, les pays déjà engagés dans le G5 Sahel, et tout autre pays souhaitant s’y associer : un appel du pied à certains pays européens. 220 militaires français supplémentaires seront aussi envoyés sur le terrain pour rejoindre Barkhane.

Le commandement de Barkhane et des forces du G5 Sahel sera désormais conjoint, intégrant forces militaires et forces de renseignement.

Une adaptation nécessaire

Depuis 2014, l’opération militaire conjointe de l’armée française avec celles de 5 pays de la région – la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso, le Niger et le Mali – a coûté la vie à des centaines de soldats. Ainsi, 41 militaires français sont décédés en 5 ans, dont 13 tout récemment, dans un accident d’hélicoptère au Mali, lors d’une mission antiterroriste.

Les pertes sont colossales du côté des armées africaines engagées aux côtés des militaires français de Barkhane. La dernière attaque djihadiste de grande ampleur a visé des militaires nigériens, mi-décembre, tuant 89 soldats à la base militaire d’Inates. Entre octobre et novembre derniers, l’armée malienne, quant à elle, a perdu 150 hommes.

Plus grave : les populations continuent à payer le plus grand tribut dans ces conflits. Selon les Nations Unies, rien qu’en 2019, plus de 4 000 personnes ont été tuées dans la zone sahélienne, suite à ces attaques. Pas moins de 900 000 personnes ont aussi dû fuir leurs habitations, pour trouver refuge ailleurs.

Les conflits se sont aussi greffés sur des tensions communautaires très vives, surtout au Mali, où les populations de cultivateurs sédentaires, comme les Dogons, s’en prennent désormais ouvertement aux éleveurs nomades, les Peuls. Ces derniers sont accusés de soutenir les groupes djihadistes. Ces tensions traversent aujourd’hui la presque totalité du centre du territoire malien, pourtant préservé en 2014, au moment du lancement de l’opération Barkhane.

Les attaques ne cessent donc pas. Pire, elles augmentent en intensité, et, depuis 2014, le théâtre d’action des multiples groupes djihadistes s’est fortement étendu : depuis le Mali, et ensuite le Niger, pour atteindre désormais le tiers du territoire burkinabé. C’est d’ailleurs la zone située aux frontières de ces trois pays – appelée la "Zone des trois frontières" - qui constitue aujourd’hui le cœur de menace, et la priorité d’action de la mission Barkhane et du G5 Sahel.

De l’aveu même de certains officiels français, la menace a muté, la réponse militaire devait donc être adaptée.

Les enjeux sont donc considérables. Pour y voir plus clair, nous avons interrogé Nagalé Bagaypoko, présidente de l’African Security Sector Network.

Quelle est l’importance pour la France des décisions prises lors du sommet de Pau ?

Nagalé Bagayoko : Il s’agit de redéfinir les objectifs de l’armée déployée pour faire face à la situation dans le Sahel. Pour résumer, l’intervention de la France a pour origine ce qu’il s’est produit en 2013, c’est-à-dire la progression vers Bamako de groupes djihadistes et de groupes rebelles à vocation autonomistes. Une intervention a donc été décidée par le président Hollande, il s’agit de l’intervention Serval, uniquement centrée sur le Mali, pour mettre fin à cette offensive.

Cette opération avec un objectif très clair a été couronnée de succès, et on s’est orienté vers un contexte de stabilisation, avec un déploiement sur place de troupes africaines, et puis de la mission de l’ONU, la Minusma. Un an plus tard, le dispositif s’est modifié, l’opération Serval a été élargie pour devenir sous-régionale, et couvrir 5 pays de la région. Elle a pris le nom d’opération Barkhane.

Aujourd’hui, cette opération Barkhane, dont l’objectif majeur et affiché est de lutter contre les groupes armés terroristes tout en contribuant au renforcement de la capacité des 5 armées de la région, se trouve face à une situation beaucoup plus complexe. L’environnement stratégique a changé, on n’est plus dans une situation où il y a des groupes armés terroristes identifiés, mais une multitude de groupes. Certains djihadistes se revendiquent comme tels, mais d’autres ont aussi des revendications communautaires, et il y a également des groupes criminels. L’aspect le plus important, c’est de se rendre compte qu’on est dans un contexte insurrectionnel qui remet en cause le modèle d’Etat postcolonial promu par la France.

La France et les armées africaines sont donc dépassées ?

N. B. : Ils sont dépassés, et on s’aperçoit que, outre la France, il y a surtout les armées de la région. Le G5 Sahel qui réunit mes forces de la Mauritanie, du Mali du Niger du Bukina Faso et du Tchad a été créé en 2014, et en effet, au cours des derniers mois, la virulence des dernières attaques s’est considérablement accrue, et les effectifs déployés, qu’il s’agisse de l’armée française ou qu’il s’agisse des partenaires locaux, ont du mal à mettre un terme aux actions de certains groupes djihadistes, notamment l’Etat islamique au Grand Sahara.