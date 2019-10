On passera bien à l'heure d'hiver ce 26 octobre 2019: le dernier changement d'heure ne devrait avoir lieu qu'en 2021

Faut-il avancer ou reculer ses montres et horloges ce dernier week-end d'octobre? N'avait-on pas dit que celui de mars 2019 serait le dernier changement d'heure?

Eh bien si, on l'avait dit, et écrit, car il y a un large consensus à l'Europe pour supprimer ces changements d'heure saisonniers. Après avoir mené une consultation publique, la Commission européenne avait même recommandé en septembre 2018 d'abolir le changement d'heure saisonnier dès 2019. Tant les États membres que le Parlement ont toutefois jugé ce délai trop court.

Et en mars 2019, les eurodéputés ont adopté un texte qui suggère que le changement d'heure prévu l'ultime dimanche de mars 2021 soit le dernier ....pour les États membres qui souhaitent conserver l'heure d'été. Car c'est en effet une directive de 2001 qui règle actuellement le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été et inversement, et les Etats seront libres de transposer le nouveau texte, qui impose leur suppression, en choisissant de conserver l'heure d'été ou d'hiver.

Ceux qui préféreraient garder l'heure standard, c'est-à-dire celle d'hiver, pourraient donc changer une dernière fois en octobre de cette même année.

Dans le texte adopté, les parlementaires européens appellent en outre les pays de l'UE à se coordonner avant toute modification. Ainsi, les Français se sont exprimés largement en faveur de l’heure d’été, avec 59% des votes, ainsi que le Portugal, Chypre ou encore la Pologne. Mais la Finlande, le Danemark ou encore les Pays-Bas sont quant à eux favorables à l’heure d’hiver. La Belgique, elle, n'a pas encore décidé.

Tous les États européens changent d'heure le dernier week-end de mars et le dernier week-end d'octobre. Mais la (ré)introduction de l'heure d'été remonte en fait à 1977. Elle obéissait à un objectif d'économiser l'énergie, bien que l'efficacité de cette mesure soit contestée.