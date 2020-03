"On nous a dit que c'était ouvert! Ce sont des mensonges!": les espoirs brisés des migrants bloqués à la frontière gréco-turque

Après avoir appris que la Turquie ne retiendrait plus ceux qui voulaient se rendre en Europe, plusieurs milliers de migrants se sont rués vers la frontière grecque, munis de leurs rêves et d'une conviction: traverser serait un jeu d'enfant.

Mais arrivés sur place, ils n'ont trouvé qu'une frontière grecque fermée à double tour. Entassés par milliers à proximité du poste de Pazarkule, à deux pas du continent tant désiré, ils subissent les gaz lacrymogènes le jour, et le froid mordant la nuit.

"La frontière est fermée. On nous a dit "c'est ouvert, c'est ouvert !" Mais ce sont des mensonges", peste Nejip, un Afghan âgé de 20 ans, veste en cuir sur le dos et capuche sur la tête. Il a réussi avec des amis à se frayer un chemin à travers les barbelés, mais à peine avaient-ils posé le pied en Europe, qu'une patrouille grecque les a interceptés et renvoyés.

"La police grecque nous a attrapés. Ils nous ont tout pris, notre argent, tout", déplore-t-il. Certains de ses compagnons de route avancent pieds nus: leurs chaussures, disent-ils, ont été confisquées par les Grecs. Comme Nejip, plusieurs migrants interrogés par l'AFP ont fait part de leur désillusion et de leur frustration croissante, après plusieurs jours d'attente et de tentatives de traversée avortées.

La Turquie, qui accueille quelque quatre millions de réfugiés, dont une majorité de Syriens, a décidé vendredi d'"ouvrir les portes" de l'Europe, en dépit d'un accord conclu en 2016 aux termes duquel elle s'engageait à lutter contre les passages clandestins. En réveillant le souvenir de la crise migratoire majeure qui a secoué l'Europe en 2015, Ankara essaie ainsi d'obtenir un appui occidental en Syrie où il est en délicate posture.