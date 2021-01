"On ne pourra pas empêcher le variant de circuler, donc on doit le prendre de vitesse"

Retour du confinement total au Royaume-Uni, justifié par la vitesse de propagation d'une nouvelle variante du coronavirus. Quatre cas ont été enregistrés chez nous. Faut-il s'inquiéter de cette version mutée du virus? Pour en parler sur le plateau de CQFD: Benoît Muylkens, virologue à l'Unamur, et Chloé Goudenhooft, correspondante RTBF à Londres.

Les Britanniques estiment que ce reconfinement vient trop tard

Au Royaume-Uni, le bilan de l'épidémie dépasse désormais les 75 000 morts et un record quotidien de près de 59 000 contaminations a été enregistré ce lundi. Rien qu'en Angleterre, 27 000 personnes sont hospitalisées en raison du Covid-19, soit 40% de plus que lors du premier pic d'avril.

Comment réagissent les Britanniques au reconfinement généralisé? "Ils estiment que ce confinement vient trop tard", répond Chloé Goudenhooft, "on anticipait déjà cette situation avant la Noël, le relâchement des règles autour des fêtes faisait déjà craindre une remontée des cas et hospitalisations. Les Britanniques que j'ai interrogé auraient préféré un confinement dur et plus long mais qui permette de préserver la santé des citoyens et un retour à la normal plus rapide. Or ici, on a eu le pire des scénarios: soit une hausse des hospitalisations, des malades et cette situation de reconfinement total".

Un "variant d'inquiétude"

Les mutations sont un phénomène classique pour les virus. D'autres variantes du SARS-CoV-2 avaient d'ailleurs déjà été signalées dans le monde avant la variante britannique. "En juillet, on parlait de 12 000 variants identifiés du coronavirus", avance Benoît Muylkens, "mais jusque là on ne s'inquiétait pas. Ici, on a un ensemble de mutations qui ont créé une sélection de ce variant plus compétitif que les autres [...] De "variant sous investigation", on l'a appelé "variant d'inquiétude"", explique le virologue.