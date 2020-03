"On ne peut plus rigoler avec ce virus": voyage dans une Italie confinée du nord au sud à cause du Covid-19

Soixante millions d’Italiens appelés à rester chez eux, du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans les rues, l’ambiance est particulière. Les quelques passants semblent pressés de rentrer, ceux qui discutent, le font à distance d’un mètre, comme le prévoit le décret du gouvernement.

Dans toutes les régions du Nord du pays, seuls les magasins d’alimentation et les pharmacies restent ouverts. Les commerces de vêtements ou autres ont déjà décidé de fermer boutique jusqu’à lundi prochain au moins, de quoi permettre à leur personnel de ne prendre aucun risque, et de réduire les coûts vu que le client se fait rare.

Dans les régions où les personnes testées positives au COVID19 sont encore peu nombreuses, les règles semblent plus difficiles à accepter. “On ne pourra pas tous rester à la maison, en permanence, si on était tous des millionnaires on pourrait le faire mais on doit quand même travailler et continuer à produire et donc on doit sortir par la force des choses", dit cet homme qui se rend au travail. Il craint que son entreprise soit obligée de fermer la production. Car malgré le confinement généralisé sur tout le territoire, les déplacements sont permis pour des raisons professionnelles, de nécessité urgente ou de santé.

Premières sanctions

Pour se déplacer en voiture, en train ou en avion, sur le territoire national, les Italiens doivent se munir d’un document, un laissez-passer sous forme d’auto-déclaration qui indique où se rend la personne et pour quel motif. Les forces de l’ordre sont autorisées à contrôler. "Je suis d’accord avec cela", lance un pensionné sorti de chez lui pour aller à la pharmacie. On ne peut plus rigoler avec ce virus nous sommes tous dans le même bateau et donc ils ont bien fait d’appliquer les mêmes règles à tout le pays."

Les journaux parlent déjà des premières sanctions. Deux jeunes venus de Sardaigne pour rendre visite à un copain à Milan ont été renvoyés en arrière par la police à leur descente du train. Des étudiants de l’université de Milan ont été sanctionnés pour avoir organisé une fête de remise de diplôme universitaire avec des amis. Aucun rassemblement n’est plus permis.