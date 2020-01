"On dirait qu'on a mis nos alliés occidentaux dans la m...", déplore un militaire américain en Irak

Crise USA-Iran: "Aucun des deux pays n'a intérêt à entrer en guerre" - 06/01/2020 Faut-il craindre un embrasement du Moyen Orient? Après la frappe américaine qui a tué le général Qassem Soleimani jeudi dernier, et qui a entraîné une escalade de déclarations assez inquiétantes. Pour en parler, deux invités: Vincent Eiffling, chercheur associé au centre d'étude des crises et des conflits internationaux (CECRI) à l’UCLouvain et au Grip, et Georges Dallemagne, député cdH.