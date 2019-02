"On a essayé de lui forcer la main": Félix Tshisekedi résiste aux demandes de l'ancien gouvernement congolais

La présidence congolaise a fait part de son incompréhension sur la présence de ce passage dans la version écrite du discours. Un proche du président a expliqué à RFI que le texte avait été préparé par le ministère des Affaires étrangères, toujours dirigé par Léonard She Okitundu, un pilier du régime de Joseph Kabila. " On a essayé de lui forcer la main ", assure ce collaborateur.

Dans le texte du discours distribué à la presse, le président lançait une " appel pressant pour la levée du sanctions ". L’Union européenne a adopté des mesures (gel des avoirs et des visas) contre 14 personnes impliquées dans des entraves au processus électoral et dans la répression violente des manifestations anti-Kabila. Des membres de l’UDPS, le parti de Felix Tshisekedi, ont été les victimes de ces exactions.

Dégel des relations entre le Congo et l'Europe

Dans le discours finalement prononcé par Félix Tshisekedi, le nouveau président prône un " dégel des relations entre la République Démocratique du Congo et nos partenaires européens ". Il préconise l’échange mutuel d’ambassadeurs dans les plus brefs délais. Pour le moment, la RDC n’a plus d’ambassadeur à Bruxelles, ni auprès de l’Union européenne, ni auprès de la Belgique. De même, il n’y a plus d’ambassadeur de l'UE ni de Belgique à Kinshasa. Félix Tshisekedi honore ainsi la promesse faite fin décembre, s’il était élu, de rappeler à Kinshasa l’ambassadeur européen, le Belge Bart Ouvry.

Cette normalisation diplomatique souhaitée par le nouveau chef de l’État congolais concerne également la Maison Schengen. Ce dispositif consulaire géré par la Belgique délivre à Kinshasa les visas pour 20 pays européens. Elle produisait, avant sa fermeture par Joseph Kabila en janvier 2018, quelque 25.000 visas par an. Félix Tshisekedi demande sa restructuration et sa réactivation.