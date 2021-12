Omicron : la Grande-Bretagne encore sur le pied de guerre, l’Afrique du Sud a dépassé le pic

En Grande-Bretagne, les hôpitaux sont sur le pied de guerre. Craignant que le nombre de cas du nouveau variant Omicron soit tellement élevé, ils vont mettre en place des structures provisoires permettant d’ouvrir jusqu’à 4000 lits supplémentaires. Outre-Manche, on enregistre des taux records de contamination au variant Omicron. Mercredi, le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 a dépassé les 10.000 pour la première fois depuis mars 2021.

Boris Johnson, le Premier ministre, a cependant exclu de durcir les restrictions mises en place. "Le variant Omicron continue de poser de vrais problèmes, on voit les cas augmenter dans les hôpitaux, mais il est clairement moins virulent que le variant Delta et nous pouvons continuer à procéder comme nous le faisons", a-t-il justifié. Il a toutefois appelé la population à fêter la Nouvelle année "avec prudence".

Au Royaume-Uni, 150 euros pour un autotest

Au Royaume-Uni, il est d'ailleurs de plus en plus difficile de trouver un autotest. Selon le quotidien de Londres, The Evening Standard, les trois quarts des pharmacies de la capitale sont en rupture de stock.

Le prix d’un autotest est pourtant dissuasif. Chez nos voisins d’outre-Manche, le test de "confort", c’est-à-dire celui qui est fait sans symptômes, n’est pas remboursé et coûte jusqu’à 150 euros, alors que la recommandation officielle est de se faire tester régulièrement et en particulier avant une réunion entre amis ou en famille.

Appels à la prudence renouvelés

Du côté de l’OMS, l’organisation mondiale de la santé, on appelle également à la prudence. L'OMS indiquait le 28 décembre que le risque présenté par l’Omicron restait très élevé, tout en notant que dans les pays les plus infectés par l’Omicron, soit le Danemark, la Grande-Bretagne et l’Afrique du Sud, le risque d’hospitalisation était moins élevé qu’avec le variant Delta.

Difficile parfois de suivre toutes ces communications de la part des autorités sanitaires. Retenons que l’explosion des cas dus au variant Omicron, même s’il apparaît que le nombre d’infections graves est moins élevé, risque fort de mettre le secteur hospitalier à nouveau sous pression, que ce soit en Grande-Bretagne ou ailleurs.

Afrique du Sud, le pic a été dépassé

En Afrique du Sud, où le variant a été détecté il y a un mois, les autorités ont annoncé jeudi avoir passé le pic de la vague, et cela sans hausse importante des décès. "Tous les indicateurs suggèrent que le pays a vraisemblablement passé le pic de la quatrième vague de la pandémie", a déclaré la présidence, ajoutant qu’une "hausse marginale du nombre de décès (avait) été constatée dans toutes les provinces".

Les nouvelles contaminations ont baissé de 30% en une semaine et malgré une très haute transmissibilité du variant Omicron, il y a eu moins d’hospitalisations que lors des vagues précédentes. Les restrictions sanitaires sont progressivement allégées, à commencer par la levée du couvre-feu. Le port du masque reste néanmoins obligatoire dans l’espace public et les rassemblements sont encore limités à 1000 personnes à l’intérieur et 2000 personnes à l’extérieur.

"La vitesse à laquelle la quatrième vague due à Omicron a augmenté, atteint un pic, puis décliné, a été stupéfiante. Un pic en quatre semaines et un déclin précipité en deux semaines", a posté sur Twitter Fareed Abdullah du Conseil sud-africain de la recherche médicale (SAMRC).

Les autorités mettent cependant en garde : l’Omicron reste extrêmement contagieux, et elles appellent la population à se faire vacciner. En Afrique du Sud, 26,6% de la population est totalement vaccinée.