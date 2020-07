Omar el-Béchir devant la justice, l’ex-président soudanais risque la peine de mort

Ils sont 28 dans le box des accusés. Mais les objectifs des caméras ne sont braqués que sur un seul homme : Omar el-Béchir. L’ex-président soudanais est accusé d’avoir pris le pouvoir du plus grand pays d’Afrique, par un coup d’Etat le 30 juin 1989. Un crime pour lequel il risque la peine de mort. "Ce procès sera un avertissement à toute personne qui essaiera de détruire le système constitutionnel et sera jugée pour ce crime. Cela sauvegardera la démocratie soudanaise. Nous espérons ainsi clore l’ère des putschs au Soudan " a déclaré à l’AFP, Moaz Hadra, un des avocats à l’origine de la procédure contre Omar el-Béchir. Ses partisans, comme ses opposants, n’ont pas eu de mal à le reconnaître. Avec sa large moustache, ses lunettes dorées, son crâne dégarni et son embonpoint, l’homme n’a pas changé. Venues en nombre, les familles des accusés ont crié "Allah Akhbar" à l’arrivée des fourgons cellulaires.

L’audience a débuté par une mise au point du Président du tribunal. "Ce tribunal va écouter chacun d’entre eux et nous allons donner à chacun des 28 accusés la possibilité de se défendre". Trois juges seront chargés de mener ce procès inédit dans le monde arabe. Jamais en effet l’auteur d’un putsch réussi n’avait été jugé dans l’histoire récente. Au-dessus des magistrats, accrochée à une banderole, comme un rappel à l’ordre, figure une sourate du Coran "Si vous jugez les gens faites-le avec justice". Pour l’avocat de la défense, Hachem al-Gali : "Ce procès politique va se dérouler dans un environnement hostile de la part du système judiciaire envers les accusés et nous pourrons le prouver". Et d’ajouter : " En réalité, ce procès est dirigé contre le mouvement islamique et son seul but est de le présenter comme un mouvement terroriste." Omar el-Béchir et les autres accusés (dont des militaires et des civils) suivront les débats depuis des box sécurisés, des cages aménagées. Pour éviter tout incident, des mesures de sécurité exceptionnelles ont en effet été prises.

Omar, le dictateur

Né en 1944 dans une famille rurale et pauvre, de Hoshe Bannaga, à une centaine de kilomètres au nord de Khartoum, Omar Hassan el-Béchir est fasciné dès son plus jeune âge par la carrière militaire. Il se formera à l’académie militaire du Caire et participera comme officier parachutiste à la guerre contre Israël aux côtés de l’armée égyptienne en 1973. Putschiste, autocrate corrompu, criminel recherché : l’ex-président soudanais montrera bien des visages en 30 ans de règne autoritaire. Dès sa prise de pouvoir en 1989, il oriente le Soudan et ses 40 millions d’habitants (morcelé en une pléthore de tribus et divisé entre le nord majoritairement musulman et le sud peuplé de chrétiens et d’animistes) vers un islam radical.

Il crée les forces populaires de défense pour combattre les "infidèles" et imposer la charia, la loi islamique, ouvrant un nouveau chapitre d’une guerre civile amorcée en 1983 et qui a fait deux millions de morts jusqu’en 2005. Dans les années 90, Khartoum devient la plaque tournante de l’internationale islamiste avec la présence de nombreux jihadistes ayant combattu en Afghanistan dont un certain Oussama ben Laden, le chef d’Al-Qaïda. Oussama ben Laden, plus tard expulsé sous la pression des Etats-Unis. Ce n’est qu’à la fin des années 1990, que Béchir tournera le dos à l’islamisme radical pour améliorer ses relations avec ses adversaires et voisins.

Omar et la Cour pénale internationale

Sa présidence a été jalonnée de guerres civiles. Dans le Sud jusqu’à la paix de 2005, et dans la province ouest du Darfour depuis 2003. Un conflit qui a fait 300.000 morts. L’ancien président soudanais est le premier chef d’Etat contre lequel la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d’arrêt. Ou plutôt trois mandats d’arrêts pour "crimes de guerre", "crimes contre l’humanité" et "génocide".

Pas de quoi l’inquiéter pour autant. Dans les faits, El-Béchir peut toujours se déplacer dans les pays non-signataires du traité de Rome et qui n’ont aucune obligation légale de l’arrêter : la quasi-totalité des pays arabes ! Et l’homme ne se fera pas prier. Il ira parader dans les pays où il ne risque rien, en défi au monde occidental. D’autant que les poursuites de la CPI le galvanisent. A la base discret, El-Béchir, se met à apparaître sur toutes les scènes du pays, en abaya blanche et en turban. Il fait tourbillonner sa canne de commandement, danse devant les foules venues l’admirer. " Je leur dis à tous, juges et procureurs, que je les foule au pied. Tout ce qui vient de la communauté internationale, je le mets dans un verre et je le bois " dira-t-il.

Retour sur une fin de règne

Dans les années 2000, au sommet de son pouvoir et de son influence, Omar el-Béchir bénéficiait d’une manne pétrolière qui lui permettait de renforcer son emprise sur le pays. En 2005, en plein conflit au Darfour, il signe l’accord de paix avec les rebelles du Sud qui ouvre la voie à un partage du pouvoir et à un référendum sur l’indépendance de cette région. Celle-ci deviendra en 2011 le Soudan du Sud. Les réserves pétrolières étant concentrées dans le sud, Omar el-Béchir perd un atout de poids, et entame son déclin alors que le pays s’enfonce dans une grave crise économique. En avril 2019, après quatre mois de manifestations de rue, la contestation a raison de lui, elle l’empêche de briguer un nouveau mandat en 2020 après avoir été élu deux fois président, en 2010 et 2015, dans des scrutins boycottés par l’opposition.

Ce n’est finalement pas la Cour pénale internationale qui aura eu raison du dictateur soudanais, mais bien son peuple. Aujourd’hui âgé de 76 ans, Omar el-Béchir est détenu à la prison de Khartoum celle où il faisait lui-même enfermer ses opposants, ceux qui osaient toute contestation après son accession au pouvoir. Pa sûr qu’il reste derrière les barreaux bien longtemps. Le Soudan s’est en effet engagé à le livrer à la CPI, la Cour pénale internationale afin qu’il soit jugé pour crimes de guerre et génocide dans le cadre du conflit au Darfour en 2003-2004.