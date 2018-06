Omar al-Razzaz nommé nouveau Premier ministre jordanien

Omar al-Razzaz a été nommé mardi Premier ministre par le roi Abdallah II de Jordanie et appelé à former un nouveau gouvernement, a fait savoir le Palais royal jordanien. Il succède ainsi à Hani Mulqi qui a démissionné lundi sur fond de protestations sociales dans le pays.

Omar al-Razzaz était ministre de l'Education au sein du gouvernement démissionnaire. Il a étudié à l'université de Harvard, a travaillé à la Banque Mondiale, ainsi que dans des banques et des think tanks jordaniens. Le Roi de Jordanie espère que sa nomination permettra de mettre fin aux contestations sociales qui ont éclaté contre un projet de réforme fiscale et la hausse des prix décidés par le précédent gouvernement, alors que la Jordanie est sous la pression du Fonds monétaire international (FMI) pour mener des réformes et réduire ses déficits.

La Jordanie est l'un des pays les plus stables du Moyen-Orient, mais subit parfois les conséquences des conflits dans les Etats voisins. Ainsi, des milliers de migrants, principalement d'origine syrienne, sont venus chercher refuge en Jordanie à cause du conflit qui fait rage en Syrie.