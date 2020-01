Offensive en Syrie: le régime est proche de reprendre une ville clé dominée par les djihadistes, près d'Idleb

Syrie: attaques aériennes du régime syrien et de ses alliés russes près de Maaret al-Noomane... Les forces de Damas sont en passe de prendre une ville stratégique dans la province d’Idleb, après des semaines de bombardements meurtriers qui ont quasi vidé cette métropole du nord-ouest de la Syrie, région dominée par des djihadistes et des rebelles. L’offensive du régime a entraîné un vaste exode, et ce lundi un correspondant de l’AFP dans le nord de la province d’Idleb a pu voir des déplacés fraîchement arrivés de zones près de Maaret al-Noomane et secouées par des combats.