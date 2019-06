Occupation d'une mine de charbon allemande: des policiers légèrement blessés

Quelques policiers allemands ont été légèrement blessés samedi lors d'affrontement avec des centaines de manifestants sur le site de la mine de lignite à ciel ouvert Garzweiler, dans l'ouest de l'Allemagne.

Des milliers de militants ont occupé samedi la mine afin de protester contre l'exploitation du charbon et réclamer une politique climatique plus ambitieuse. Amoureux de la nature, écoliers et étudiants mais aussi défenseurs de l'environnement se sont rendus sur les lieux dans le but de paralyser l'activité de la mine, exploitée par l'énergéticien RWE, qui approvisionne plusieurs centrales à charbon du bassin minier rhénan.

Quelques centaines d'activistes du mouvement écologiste 'Ende Gelände' ("terminus" ou "fin de l'histoire") ont également pris d'assaut le terrain qui mène à la mine, située près d'Aix-la-Chapelle.

Selon la police, les agents qui ont tenté de protéger le site ont subi des blessures mineures, sans précision du nombre de policiers touchés. Selon un syndicat policier local, deux agents auraient été blessés.

Cette même source ajoute que les militants ont fait preuve d'une "imprudence incroyable". La mine est à ciel ouvert, de sorte que les bords ne sont pas toujours visibles. Une chute de 40 mètres menace les imprudents.