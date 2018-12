Obsèques nationales de George H.W. Bush ce mercredi, devant une foule de célébrités

Donald Trump et tous les ex-présidents américains encore en vie assistent ce mercredi aux funérailles nationales de George H.W. Bush, salué, depuis son décès à 94 ans, comme une figure ayant su dépasser les lignes partisanes dans une Amérique qui se sent aujourd'hui divisée.

Le Prince Charles, la chancelière allemande Angela Merkel, le roi de Jordanie Abdallah II et la reine Rania, le président polonais Andrzej Duda accompagné de Lech Walesa, ainsi que plusieurs autres dignitaires étrangers étaient également attendus dans la Cathédrale de Washington.

La cérémonie a débuté à 11h00 (16h00 GMT), en présence de Donald et Melania Trump et de la famille Bush, dont son fils, George W. Bush, 43e président des Etats-Unis.

Fait notable, Donald Trump ne prendra pas la parole. "George H.W. Bush a mené une vie qui incarne ce que l'Amérique a vraiment d'extraordinaire", a toutefois écrit le président américain, dans un message adressé lundi au Congrès. "Résolu pendant la guerre, le président Bush avait été magnanime en temps de paix".

Président de fin de guerre

Issu d'une riche famille de Nouvelle-Angleterre, le patriarche de la famille Bush dirigea son pays de 1989 à 1993 durant la fin de la Guerre froide et pendant la première Guerre du Golfe. Puis il fut nettement battu en 1992 par Bill Clinton. Ce dernier sera présent avec son épouse, l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton, tout comme les deux autres ex-présidents démocrates Jimmy Carter et Barack Obama, avec les anciennes Premières dames, Rosalynn Carter et Michelle Obama.

En cette journée de deuil national, la plupart des administrations et Wall Street seront fermés. Les votes au Congrès ainsi que les débats à la Cour suprême ont notamment été repoussés.